Britney Spears arrestata, la cantante beccata a guidare ubriaca: la notte in cella e l’udienza col giudice

Da poco la popstar ha venduto l'intero suo catalogo per 200 milioni di dollari. L'ultimo guaio con la giustizia e i precedenti che preoccupano da tempo i fan sulla sua salute psicofisica

La popstar Britney Spears è finita in manette mercoledì sera nella contea di Ventura, in California, con l’accusa di guida in stato di ebbrezza. Secondo quanto riportato da Tmz, citando fonti delle forze dell’ordine, la California Highway Patrol l’ha fermata intorno alle 21.30. L’arresto formale è arrivato solo nelle prime ore di giovedì mattina, verso le 3, per mano dello sceriffo della contea. Stando ai registri ufficiali, Spears è stata poi rilasciata su cauzione intorno alle 6. Come riporta Variety, nel verbale di arresto si legge che la cantante «dovrebbe comparire in tribunale il 4 maggio».

La vendita del catalogo per 200 milioni

I media americani parlano di una fase di transizione che la cantante sta vivendo in questo periodo. La 43enne da poco ha ceduto il suo catalogo musicale e altri diritti a Primary Wave per 200 milioni di dollari. Mentre sul fronte personale, nel maggio 2024 aveva finalizzato il divorzio da Sam Asghari, dopo un matrimonio durato meno di due anni. Da tempo i fan sono preoccupati per la sua salute mentale, dopo che la popstar si è mostrata in condizioni psicofisiche precarie, spesso con l’intervento della polizia.

I precedenti di Britney Spears con la giustizia

Non è la prima volta infatti che la cantante di Toxic si trova alle prese con guai giudiziari. Già nel 2007 Spears aveva dovuto affrontare quattro capi d’accusa per reati minori, legati a un presunto incidente stradale con omissione di soccorso ai danni di un’auto parcheggiata a Los Angeles. Le accuse per il tamponamento furono poi ritirate dopo che la cantante risarcì il proprietario del veicolo, mentre una giuria la assolse dall’ultima contestazione di «guida senza patente californiana». Proprio in quel periodo, a seguito di una serie di episodi pubblici preoccupanti e delle presunte problematiche legate ad abuso di alcol e sostanze, Spears perse la custodia dei due figli avuti dall’ex marito Kevin Federline.