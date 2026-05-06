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Ritrovata Elisabetta Ferretto, l’ex modella italiana che denunciò gli abusi di Jeffrey Epstein: era in stato di fermo in Florida

06 Maggio 2026 - 16:46 Matteo Revellino
Polizia USA
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Non si avevano notizie dal 22 aprile. Nel 2019, la modella - residente da tempo negli Stati Uniti - aveva raccontato ai media di aver subito abusi dal finanziere pedofilo
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Di lei non si avevano notizie dal 22 aprile e i familiari avevano presentato denuncia di scomparsa alla procura di Rovigo. Ma Elisabetta Ferretto, ex modella italiana e imprenditrice immobiliare 50enne, non rispondeva al telefono perché in stato di fermo in Florida. La conferma alla famiglia è arrivata ieri – martedì 5 maggio – dai carabinieri della Compagnia di Este: la donna si trova in buone condizioni di salute. Al momento non sono noti i motivi dell’arresto.

Aveva raccontato di aver subito molestie da Epstein

Si conclude quindi con un lieto fine la vicenda che aveva tenuto con il fiato sospeso la famiglia della modella. Elisabetta, trasferitasi da giovane negli Stati Uniti, aveva interrotto tutte le comunicazioni dal 22 aprile e questo aveva destato il sospetto dei parenti, con cui era solita avere contatti regolari. La donna aveva raccontato di aver subito abusi da parte di Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali e traffico di minori e morto nel 2019. Dopo essere rientrata in Italia a inizio aprile per rivedere amici e familiari nel suo paese d’origine, è stata infine ritrovata, ponendo fine all’angoscia dei suoi cari.

Foto di copertina: Pixabay Pierluigi D’Amelio | Foto polizia Usa

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