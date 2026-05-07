Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di Garlasco
ESTERIDeepfakeEUtopiaIntelligenza artificialeUnione europea

Ue, scatta il divieto di deepfake sessuali. E da fine anno arriva l’obbligo di filigrana sui contenuti generati con AI

07 Maggio 2026 - 14:16 Bruno Gaetani
intesa ue regole intelligenza artificiale deepfake sessuali
intesa ue regole intelligenza artificiale deepfake sessuali
Raggiunta un'intesa tra le istituzioni europee per rinviare la tabella di marcia dell'AI Act. Cosa cambia ora per governi e imprese
Google Preferred Site

I sistemi di intelligenza artificiale non potranno essere usati per generare contenuti sessuali e intimi non consensuali né materiale pedopornografico. Lo prevede l’accordo raggiunto nelle scorse ore nel trilogo – ossia il negoziato tra istituzioni europee – sull’AI omnibus, il pacchetto di semplificazione normativa che riguarda proprio il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale. Una delle novità principali dell’intesa riguarda proprio la messa al bando dei cosiddetti deepfake sessuali, ossia contenuti sessuali o pornografici generati con l’IA. A convincere Bruxelles a intervenire su questo fronte sono state le polemiche scoppiate a inizio anno su Grok, il chatbot di X, usato dagli utenti per generare immagini pornografiche partendo da foto reali.

Cosa cambia per i sistemi di AI «ad alto rischio»

L’accordo modifica anche la tabella di marcia dell’AI Act, il pionieristico regolamento sull’intelligenza artificiale approvato in pompa magna dal Parlamento europeo nel 2024, rinviando di circa un anno l’applicazione di alcune norme sui sistemi considerati ad alto rischio. In particolare, slittano al 2 dicembre 2027 le regole per i sistemi di intelligenza artificiale con casi d’uso che coinvolgono la biometria e quelli utilizzati in infrastrutture critiche, istruzione, occupazione, forze dell’ordine e gestione delle frontiere. Il 2 agosto 2028, scatteranno invece le regole per i sistemi di IA utilizzati come componenti di sicurezza e disciplinati dalla legislazione europea in materia di sicurezza e sorveglianza del mercato.

Da fine anno scatta l’obbligo di filigrana

Entro il 2 agosto 2027, tutti i Paesi europei dovranno istituire le proprie sandbox normative per l’intelligenza artificiale, ossia quegli ambienti controllati e protetti dove aziende innovative possono testare prodotti, servizi o modelli di business tecnologicamente avanzati. L’intesa delle scorse ore, inoltre, posticipa al 2 dicembre 2026 l’obbligo di filigrana sui contenuti generati dall’intelligenza artificiale, ossia quelle tecniche che consentono di individuare e tracciare i contenuti generati dall’IA.

Ti potrebbe interessare

Esentati alcuni settori

L’intesa prevede anche un meccanismo per evitare sovrapposizioni tra l’AI Act e le normative settoriali, come quelle su dispositivi medici, i giocattoli o i macchinari industriali. Per il regolamento sui macchinari è stato raggiunto un compromesso che lo esenta dall’applicazione diretta della legge sull’AI, mentre la Commissione potrà adottare atti delegati per introdurre requisiti di salute e sicurezza per i sistemi ad alto rischio. Secondo Ursula von der Leyen, presidente dell’esecutivo Ue, l’accordo di oggi «garantisce un contesto semplice e favorevole all’innovazione, che consentirà al nostro ecosistema europeo dell’IA di crescere». Il testo passa ora alla ratifica finale dei 27 Stati membri e della Plenaria.

Foto copertina: Dreamstime/Tero Vesalainen

Articoli di ESTERI più letti
1.

Memorandum Usa-Iran, Trump è ottimista: «Buoni colloqui nelle ultime ore. Se accettano è finita» – La diretta

2.

Come sarebbe partito il focolaio di hantavirus a bordo della nave da crociera Hondius: tutta colpa di un’escursione in una discarica

3.

La crociera con hantavirus a bordo sbarcherà a Tenerife sabato. Sulla nave il ceppo individuato «è quello che si trasmette tra esseri umani»

4.

«Pronto, sono Papa Leone XIV». Ma la banca mette giù. Quando il Pontefice chiamò il servizio clienti della banca e gli attaccarono – Il video

5.

L’India ha trovato un modo per cucinare senza gas: usa lo sterco di mucca

leggi anche
Ai cina
DIRITTI

Cina, «vietato licenziare per sostituire i lavoratori con l’AI»: due sentenze storiche in difesa dei dipendenti

Di Riccardo Lichene
giorgia meloni
POLITICA

Meloni: «Girano delle mie foto false generate con l’IA, devo dire mi hanno anche migliorata»

Di Alba Romano
spotify ai badge verificato
CULTURA & SPETTACOLO

Invasione di brani generati con l’AI su Spotify, arriva la spunta verde per gli artisti umani: come funziona la novità

Di Alba Romano
Chatbot e minori proposta legge
ATTUALITÀ

Stop alle confidenze emotive tra minori e AI, arriva la proposta di legge. La psicologa Pigozzi: «Vi spiego perché non basta» – L’intervista

Di Ygnazia Cigna