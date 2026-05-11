Un profilo sull'ex premier ed ex presidente della Bce «promette riflessioni sui mercati finanziari, sull’economia europea e sulle trasformazioni dell’economia globale». Ma non è l'originale

«Buongiorno a tutti, sono Mario Draghi. Ieri mi sono presentato e ho condiviso con voi le ragioni che mi hanno spinto ad aprire questo spazio su Threads. Da oggi inizierò a condividere alcune riflessioni sui mercati finanziari, sull’economia europea e sulle trasformazioni dell’economia globale. Se riterrete utili questi contenuti, continuate a seguirmi. Continueremo insieme questo percorso di approfondimento e comprensione». Sembra un messaggio molto pacato, polite. Ma non è al 100 per cento stile draghiano. No, Mario Draghi non è sbarcato su Threads. La confermano a Open fonti vicine all’ex numero della Bce, nonché ex presidente del Consiglio. Eppure in tanti ci hanno sperato. Tanto che il profilo, con pochi giorni di vita, ha conquistato già oltre 1400 followers.

Il profilo fake

Il profilo usa foto di incontri ufficiali di Mario Draghi, con tanto di interpretazione personale dell’evento. «Molti pensano che l’economia sia solo una serie di dati freddi e che la finanza sia solo un gioco di capitali. Ma io ho sempre creduto che ciò che conta davvero siano le persone. Il futuro di un Paese non dipende dall’altezza dei tassi di interesse di oggi, ma dalla volontà delle giovani generazioni di pensare, di porre domande e di assumersi delle responsabilità», scrive il finto Mario, dopo un incontro con alcuni studenti universitari. Il profilo non ha collegamenti con riferimenti ufficiali dell’ex premier, che in genere è molto riservato e poco presente in rete. Alcuni ci sono cascati, altri meno.