La foto dell’autista «senza protezione» spacciata per l’Hantavirus della Hondius è vecchia di sei anni

Risale al 2020 e ritrae un'evacuazione dovuta al Covid-19 nel Regno Unito

Sui social circola l’immagine di un autista di autobus in camicia e cravatta, senza alcun dispositivo di protezione, presentata come il conducente del mezzo che avrebbe trasportato i passeggeri sbarcati dalla nave da crociera MV Hondius, al centro di un focolaio di Hantavirus a Tenerife. Secondo chi la diffonde, l’assenza di protezioni dimostrerebbe che l’emergenza sanitaria è una messinscena. L’immagine è autentica, ma è vecchia e non ha nulla a che vedere con l’Hantavirus: risale al gennaio 2020 e fu scattata nel Regno Unito durante un’evacuazione legata al Covid-19.

Per chi ha fretta

Una foto mostra un autista senza protezioni e viene spacciata come prova che il focolaio di Hantavirus a bordo della Hondius sarebbe una farsa.

L’immagine è reale, ma del gennaio 2020. Infatti, ritrae un autista britannico durante un’evacuazione legata al Covid-19, non i passeggeri della Hondius.

La ricerca inversa porta a Getty Images: la foto è del 31 gennaio 2020, scattata a Brize Norton, in Inghilterra.

Il trasferimento dei passeggeri della Hondius a Tenerife è avvenuto con i mezzi rossi dell’Unità Militare di Emergenza spagnola (UME), non con il pullman guidiato dall’uomo nella foto.

Il contesto

La nave MV Hondius è attraccata domenica 10 maggio 2026 al porto di Granadilla de Abona, a Tenerife, dove le autorità hanno attivato un corridoio sanitario per lo sbarco e il rimpatrio dei passeggeri dopo la rilevazione di un focolaio di Hantavirus. Quel trasferimento è stato effettuato con i veicoli rossi dell’Unità Militare di Emergenza (UME).

La narrazione virale

La foto viene condivisa con la seguente narrazione: «Il conducente del bus su cui sono saliti i passeggeri prelevati dalla.nave da crociera. O è immune come me, o ….».

Perché la narrazione è falsa

La stessa scena viene ripresa da una fotografia presente su Getty Images, dove la foto risulta firmata dal fotografo Leon Neal e datata 31 gennaio 2020.

Secondo la didascalia fu scattata a Brize Norton, in Inghilterra, e ritrae un autobus che trasportava 83 cittadini britannici e 27 stranieri evacuati da Wuhan all’inizio della pandemia di Covid-19, diretti all’ospedale Arrowe Park nel Merseyside. Il pullman appartiene alla compagnia Horseman Coaches.

Conclusioni

La foto dell’autista «senza protezione» è autentica, ma non ritrae il conducente del bus dei passeggeri della Hondius e non riguarda l’Hantavirus: è un’immagine del gennaio 2020 legata all’evacuazione da Wuhan durante la pandemia di Covid-19, ripresa nel Regno Unito.

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