Francia, due bimbi di 2 e 4 anni muoiono chiusi in auto nel giorno più caldo di sempre. La procura: «La pista principale è il picco di calore»

La tragedia a Carpentras, nel sud del Paese. I piccoli sarebbero rimasti nell'abitacolo parcheggiato in garage di rientro dalla spesa della madre, a sua insaputa

A Carpentras, nel sud della Francia, a circa 30 chilometri da Avignone, due fratellini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti all’interno dell’auto di famiglia, parcheggiata nel garage di casa. L’ipotesi è che siano deceduti a causa del caldo: un’ondata di calore di intensità eccezionale sta sferzando il Paese, con temperature record che nella zona dell’incidente hanno sfiorato i 39°C. A confermare questa tesi è anche Helene Mourges, procuratrice della città di Carpentras: «Le cause della morte non sono ancora state determinate, ma l’ondata di caldo è la principale pista investigativa».

La dinamica e l’allarme ai soccorsi

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai media d’Oltralpe, i due bambini sarebbero rimasti chiusi dentro la vettura subito dopo il rientro a casa della madre, di ritorno da una spesa. Non è ancora chiaro come siano entrati nel veicolo di famiglia né per quanto tempo vi siano rimasti ma, riportano i media francesi, le prime testimonianze raccolte suggeriscono che siano saliti nell’auto all’insaputa della madre 33enne. L’allarme è scattato alle 13:20, quando i vigili del fuoco hanno ricevuto la chiamata d’emergenza. Al loro arrivo sul posto, i sanitari hanno trovato i due bambini già in condizioni disperate, in arresto cardiovascolare, e ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile. La madre, sotto shock, è stata immediatamente soccorsa dai servizi di emergenza e, a causa del suo stato emotivo, non è ancora stata ascoltata dagli inquirenti. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero rimasti intrappolati all’interno dell’auto, che era molto calda.

Le indagini della Procura: «Pista principale è il caldo»

Sul posto sono ancora in corso i rilievi delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta catena degli eventi. Nel frattempo, la Procura di Carpentras ha aperto un fascicolo d’indagine. La procuratrice Hélène Mourges ha fatto sapere che, sebbene gli accertamenti medico-legali siano solo all’inizio, l’ipotesi della morte per ipertermia è quasi certa: «Le cause della morte sono ancora da accertare, ma si sta privilegiando l’ipotesi del caldo». In una successiva nota, la pm ha ribadito il concetto, confermando che «l’ondata di caldo è la principale pista investigativa».

La Francia nella morsa del caldo record

Il dramma si inserisce in un contesto meteorologico a dir poco drammatico per la Francia. Proprio oggi l’istituto nazionale Météo-France ha previsto «la giornata più calda mai registrata in Francia», parlando di un’ondata di calore dall’intensità «eccezionale». Attualmente sono ben 49 i dipartimenti transalpini, quasi la metà dell’intero territorio nazionale, ad essere stati inseriti in allerta rossa. Gli esperti del meteo temono che questa estate possa ricalcare le drammatiche orme di quella dell’agosto 2003, quando il caldo record provocò quasi 15.000 decessi in tutto il Paese.