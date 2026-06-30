«Pioveranno molti soldi» e si fa arrestare. L’annuncio su TikTok della rapina che fa davvero. L’ostaggio e il colpo di Boyka finito male – Il video

Sui social la sua sembrava la promessa di un vendicatore generoso. In un video aveva anche parlato di «guerra allo Stato con «uno spettacolo inimmaginabile». Finché non lo hanno trovato in banca a minacciare i dipendenti con un coltello

Aveva avvisato tutti i suoi 98 follower su Tiktok che qualcosa di importante stava per accadere. Poche ore prima di entrare nella filiale di Intesa Sanpaolo di corso Stamira ad Ancona, Emmanuel Catrini, 39 anni, originario di Palermo ma residente nel capoluogo marchigiano, aveva pubblicato un video su TikTok. Come racconta il Resto del Carlino, il suo messaggio lasciava pochi dubbi su quali fossero le sue intenzioni: «Un messaggio per tutti quelli di Ancona. Chiunque sia interessato a fare molti molti soldi fatevi trovare il giorno 2 vicino alla banca San Paolo, pioveranno soldi per tutti». Le idee però non sembravano chiarissime, o magari è stata tutta colpa dell’impazienza. Il colpo non lo ha messo a segno il 2 luglio, ma alle 13 del 30 giugno.

Chi è Boyka, il rapinatore di Ancona che annunciava i colpi sui social

Su TikTok Catrini si fa chiamare Boyka, nome preso dal personaggio di un lottatore di arti marziali protagonista della saga cinematografica cult Undisputed. Oltre al video con l’invito a radunarsi vicino alla banca, aveva pubblicato anche un secondo messaggio, stavolta ben più criptico e suggestivo, sempre sul social: «Che la vera guerra contro lo Stato e le istituzioni abbia inizio, la guerra vera però: assisterete a uno spettacolo inimmaginabile. Cosa porta la guerra? Lo sapete già». Toni da manifesto, finché non sono arrivate le manette.

Come è finita la rapina alla banca di Ancona

Catrini si è presentato allo sportello con un coltello, ha minacciato i dipendenti e ha portato via 6mila euro, prendendo in ostaggio un impiegato nel tentativo di guadagnarsi la fuga. Il piano già non sembrava infallibile alle prime battute. E infatti non è andata come sperava il 39enne: i carabinieri lo hanno fermato poco dopo, riconoscendolo anche grazie al completo arancione che indossava, lo stesso del video pubblicato su TikTok qualche ora prima. È stato arrestato con le accuse di rapina aggravata, in quanto commessa con un’arma, e sequestro di persona.