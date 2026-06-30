Sblocca Nusa, chiude Haaland: la Norvegia batte la Costa d’Avorio. La festa a fine partita: agli ottavi dei Mondiali ora c’è il Brasile – Il video
Negli ottavi di finale la Norvegia se la vedrà con il Brasile, dopo aver superato la Costa d’Avorio per 2-1 a Dallas. A sbloccare il match ci pensa Nusa al 39′, con un destro a giro che si insacca sotto l’incrocio. Gli ivoriani trovano il pari nella ripresa con Diallo, ma è ancora una volta Haaland a risolvere la pratica all’86’, con un tap-in su assist di Odegaard che vale il passaggio del turno.
I gol della partita Norvegia-Costa d’Avorio
La squadra di Solbakken parte forte e trova il vantaggio già nel primo tempo grazie alla zampata di Nusa. Nella ripresa la Costa d’Avorio riesce a riequilibrare i conti con il neoentrato Diallo, autore di un gol nato da un’azione personale di buona fattura. A spegnere ogni velleità ivoriana ci pensa però Haaland, che firma la rete del definitivo 2-1 trasformando un assist di Odegaard.
June 30, 2026