Regno Unito, arrestato un uomo per l’omicidio dell’ex deputata Ann Widdecombe: chi era la paladina della Brexit e fedelissima di Farage

La politica 76enne, figura di riferimento della destra inglese, era stata trovata senza vita nella sua abitazione pochi giorni fa

Un uomo di 28 anni è stato arrestato nella serata di sabato 11 luglio nel South Yorkshire, in Inghilterra. Secondo la polizia, è lui il presunto responsabile dell’omicidio dell’ex deputata britannica Ann Widdecombe, figura di riferimento della destra inglese e convinta euroscettica. Il sospettato è un cittadino britannico bianco e attualmente si trova in stato di fermo. Gli investigatori hanno precisato che, allo stato attuale delle indagini, non ci sono elementi che facciano ritenere che l’omicidio dell’ex parlamentare sia riconducibile a motivazioni politiche o a un atto di terrorismo.

Il ritrovamento del cadavere

Ann Widdecombe, 78 anni, è stata aggredita mercoledì pomeriggio, mentre si trovava nella sua casa in una zona rurale del Devon. Il suo corpo è stato ritrovato solo 24 ore più tardi, con gli agenti che l’hanno trovata morta nell’abitazione con «gravi ferite» sul corpo. Il vice capo della polizia Matt Longman ha dichiarato che la morte di Widdecombe è considerata sospetta, ma «non si ritiene che vi sia un rischio più ampio per la popolazione».

Farage: «È un omicidio premeditato»

L’omicidio della paladina della Brexit ha scosso la politica britannica. Il primo a esprimere cordoglio è stato Nigel Farage, leader della destra populista, che ne ha approfittato anche per ribaltare la narrativa sul suo partito, attualmente sotto pressione per una serie di inchieste sulle donazioni ricevute dai suoi finanziatori. «Temo che per ciascuno nella vita pubblica e specialmente nello spazio politico, le cose siano diventate ancora più pericolose», ha detto Mr. Brexit, aggiungendo che a suo avviso la morte di Widdecombe è «un omicidio premeditato».

Il primo arresto, poi la svolta

Ann Widdecombe era apparsa in tv mercoledì mattina per un’intervista. Dopodiché, ha parlato con un assistente televisivo per un altro intervento. Il suo ultimo messaggio risale alle 12.19 di quel giorno. All’indomani del ritrovamento del corpo, la polizia ha fermato un 26enne, rivelatosi poi essere del tutto estraneo ai fatti. Ieri sera, poi, l’ultima svolta con l’arresto di un uomo bianco di 28 anni.

Gli omicidi di Jo Cox e David Amess

La morte di Widdecombe riaccende le ombre della violenza politica nel Regno Unito. Nel 2016, la deputata laburista Jo Cox fu accoltellata a morte da un militante di estrema destra alle vigilia del referendum sulla Brexit. Nel 2021, poi, il conservatore David Amess fu ucciso da un terrorista islamico. Widdecombe è stata una delle figure più vocali a sostegno della Brexit e si è sempre contraddistinta per le sue posizioni intransigenti e sempre schierate molto a destra: sì alla pena di morte, no all’aborto, no ai diritti Lgbt.

Foto copertina: EPA/Facundo Arrizabalaga