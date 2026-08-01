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L’ex prete Luca Favarin diventa papà, l’annuncio dopo l’addio alla Curia: perché era stato sospeso il sacerdote pro migranti e lgbt+

01 Agosto 2026 - 16:22 Alba Romano
È stato parroco per oltre 20 anni e si è fatto conoscere per l'impegno nei diritti civili, scatenando diverse polemiche interne. Ora ha cambiato vita e la compagna aspetta un figlio
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Luca Favarin, l’ormai noto ex sacerdote della diocesi di Padova, diventerà padre. Ad annunciarlo è stato lui stesso con un messaggio pubblicato sui social, accompagnato dalla foto di un paio di scarpine realizzate all’uncinetto, con cui ha condiviso la gravidanza della compagna e l’inizio di una nuova fase della sua vita. Oggi 54enne, Favarin ha una storia lunga e travagliata con il mondo ecclesiastico. È stato parroco per oltre 20 anni e si è fatto conoscere per l’impegno nei diritti civili, nell’accoglienza dei migranti e nei progetti di reinserimento dei detenuti. Successivamente, per via delle sue attività e idee, era stato sospeso dalla Curia su sua richiesta.

L’ex prete Favarin: «È il mio nuovo inizio»

«Di generazione in generazione, la cosa più bella della vita… Ecco un mio nuovo inizio in questa vita meravigliosa sempre nuova e affascinante. Sono e sono stato molteplici dimensioni in una policromia di esperienze tutte vissute consapevolmente, responsabilmente e sopratutto pienamente», scrive Favarin nel post sui social. «Tutte stagioni diversissime di un tempo benedetto ogni giorno di vita autentica. Di questo ringrazio sempre Iddio. Ora una nuova attesa, traboccante di energia e progetti, cura e servizio e soprattutto amore. È gioia per una nuova vita che cambierà ancora una volta la mia, la nostra», ha aggiunto.

La storia di Luca Favarin, il prete pro eutanasia, gay e migranti

Favarin è stato sacerdote fino al 2023 ed è diventato noto per il suo impegno a favore delle persone più fragili, dei migranti, delle persone lgbtqia+ e degli emarginati. Dopo essere stato sospeso a divinis, è arrivata la definitiva uscita dalla Chiesa cattolica. Tra le ragioni che avevano accompagnato la sua scelta c’erano le sue posizioni favorevoli al riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso e a una legge sul fine vita. Nel comunicare la conclusione del suo percorso ecclesiastico, la diocesi di Padova aveva però precisato anche che «Per quanto riguarda l’agire in campo sociale, le iniziative di don Luca Favarin, per quanto pregevoli, sono personali e non pensate, condivise nè maturate insieme alla Chiesa di Padova». Lo scorso anno aveva annunciato di aver iniziato una relazione con una donna e che sognava di diventare padre. Ora l’annuncio del piccolo in arrivo.

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