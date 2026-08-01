Sanchez vola a Lanzarote e posta la playlist dell’estate, bufera sui social: «Non ti vergogni?» – Il video

Il premier spagnolo si lascia alle spalle la crisi di Ceuta postando un video con le canzoni più amate. Procaccini (FdI): «Surreale»

Per il governo spagnolo la crisi di Ceuta è già stata affrontata e gestita con efficacia, tanto che in 48 ore 48mila dei 50mila migranti passati oltre frontiera sono stati rispediti in Marocco. Acqua passata dunque, con buona pace dell’agitazione dei governi europei, che hanno chiesto e ottenuto la convocazione di un vertice Ue straordinario dei ministri degli Interni. Sarà anche per questo che dopo essere volato a Ceuta il premier spagnolo Pedro Sanchez è partito direttamente per le vacanze. Destinazione Lanzarote, splendida isola delle Canarie, dove dovrebbe trascorrere le vacanze insieme alla sua famiglia fino al prossimo 24 agosto. Sanchez è arrivato oggi sull’isola, come riportano i media locali, e si è fatto precedere da un video sui social che sembra fare a pugni col clima d’inquietudine per i fatti di Ceuta.

Il video di Sanchez con la playlist dell’estate

Sabato 1° agosto Sanchez ha postato su Instagram un video in cui appare rilassato e sorridente. Obiettivo: condividere con i suoi seguaci le canzoni che lo accompagneranno in queste vacanze estive. «Vi ho preparato una playlist con le canzoni di quest’anno che sto ascoltando di più», dice nel video il leader socialista, prima di snocciolare 3 dei suoi titoli del cuore scelti su Spotify. Per la cronaca, si tratta di “El Baifo” di Quevedo, “SS26” di di Charli xcx e “Tantas Cosas” di Melani. «Spero che vi piacciano, buona estate!», conclude il suo video Sanchez in piena modalità influencer. Quasi a far intendere che da qui in poi staccherà la testa dai dossier di governo per godersi sole, mare e buona musica.

Le critiche sui social e gli attacchi da destra

Sui social molti utenti reagiscono increduli: «Ci prendi per il c** vero?», chiede uno. «Ma non ti vergogni?», rincara la dose un altro. E i più duri invocano le dimissioni di Sanchez. Il quale però ha anche un nutrito numero di fan politici, che lo invitano ad andare avanti sereno e non far peso alle critiche, che «tanto sarebbero arrivate anche se non avessi postato nulla». Chi continuerà però di certo a fare politica sono i suoi avversari di destra, che ora sentono l’odore del sangue. Il leader del Partito Popolare Alberto Nunez Feijoo è volato a Ceuta e ha definito l’arrivo in massa di migranti «un’occupazione premeditata e senza precedenti», attribuendo la responsabilità al «triplice fallimento» dell’esecutivo: «della politica migratoria, della sicurezza e della politica estera». Nell’exclave è atteso poi domenica il leader di Vox Santiago Abascal. Per il partito di ultradestra, l’«invasione migratoria» di marocchini a Ceuta dimostrerebbe che «gli spagnoli sono stati abbandonati al loro destino» dal governo Sanchez.

Procaccini (FdI): «Video di Sanchez surreale»

A notare il video pre-vacanziero di Sanchez è anche l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, co-presiedente del gruppo dei Conservatori al Parlamento europeo. «Il primo ministro spagnolo posta un video per dire a tutti che in questo momento si trova in vacanza a Lanzarote e che ha una playlist musicale da consigliare per l’estate. Francamente mi sembra una roba surreale. Nelle stesse ore, il gruppo dei Conservatori europei ha chiesto la convocazione di una seduta straordinaria del Parlamento Europeo per occuparci di quanto sta accadendo a Ceuta. Stesso problema, approcci differenti. Non posso esimermi dal domandare ad Elly Schlein se davvero ritiene sia Sanchez il leader europeo a cui ispirarsi», affonda il colpo l’uomo di Giorgia Meloni a Bruxelles e Strasburgo.