Russia, esplode l’auto dell’ad di un’azienda di droni: morto l’autista, lui gravissimo. Chi è Vladimir Tkachuk

L'attentato con un ordigno piazzato sotto la sua Mercedes è avvenuto nei pressi di Ekaterinburg. Tkachuk è la mente dietro gli "Upyr", i droni kamikaze low cost usati dall'esercito di Mosca in Ucraina, ed era finito sotto le sanzioni occidentali per le sue raccolte fondi pro-guerra

Si tratta di Vladimir Tkachuk, l’amministratore delegato di Uraldronzavod, un’azienda che produce droni utilizzati dall’esercito russo in Ucraina, l’uomo rimasto ferito nell’esplosione dell’auto su cui stava viaggiando. Secondo le agenzie di stampa russe Tass e Ria Novosti, nell’attentato, avvenuto nei pressi di Ekaterinburg è invece morto il suo autista e guardia del corpo. Tkachuk è stato trasportato in ospedale e si trova ora in terapia intensiva. Per il momento non ci sono dettagli su chi potrebbe essere il responsabile anche se, dall’invasione russa dell’Ucraina del 2022, le autorità di Mosca hanno spesso attribuito a Kiev gli attentati contro funzionari e dirigenti dell’industria della difesa. L’episodio arriva inoltre a pochi giorni dall’attacco avvenuto in un ristorante italiano di Mosca, per il quale le autorità russe hanno puntato il dito contro l’Ucraina.

Vladimir Tkachuk, CEO of Uraldronzavod and creator of Russia's Upyr FPV attack drones, was seriously wounded in an assassination attempt near Yekaterinburg.



An explosive device planted under his Mercedes detonated, destroying the car.



His driver/bodyguard was killed, and… pic.twitter.com/Y5urrH9WcA — Clash Report (@clashreport) August 5, 2026

Un ordigno sotto la Mercedes

Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione sarebbe stata provocata da un ordigno collocato sotto la Mercedes di Tkachuk, fatto detonare mentre il veicolo era in movimento. L’impatto ha distrutto completamente l’auto e non ha lasciato scampo all’autista e guardia del corpo. I soccorritori hanno trasportato il dirigente in ospedale, dove ora è ricoverato. Secondo quanto riferito dai servizi di emergenza all’agenzia Tass, «si trova in terapia intensiva in gravi condizioni e i medici stanno lottando per salvargli la vita».

Chi è Vladimir Tkachuk

Tkachuk è l’amministratore delegato di Uraldronzavod, una delle aziende private nate dopo l’invasione dell’Ucraina e specializzate nella produzione di droni per le forze armate russe. La società è conosciuta soprattutto per l’Upyr, un drone kamikaze stampato in 3D e poco costoso da produrre. Tkachuk è anche il fondatore del canale Telegram «Повёрнутые на войне», «ossessionati dalla guerra», seguito da circa 600mila persone e utilizzato per raccogliere fondi e acquistare equipaggiamenti destinati ai soldati russi. Per questo motivo sia lui sia Uraldronzavod sono stati inseriti nelle liste delle sanzioni dei governi occidentali.