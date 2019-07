Sea Watch, è il giorno dell’interrogatorio per Carola. Il padre: «Spero in un intervento del governo tedesco»

La capitana della nave è attesa in tribunale alle 15.30 per rispondere dei reati di rifiuto di obbedienza a nave da guerra e navigazione in zone vietate

«Penso che la pressione internazionale sul governo italiano farà la differenza», ha dichiarato Ekkehart Rackete, il padre della capitana della Sea Watch all’agenzia Dpa. L’uomo considera l’Italia «uno Stato di diritto» e non si dice preoccupato per la figlia, con cui proprio ieri ha parlato al telefono. «È divertente come sempre e mi è sembrata tranquilla», ha detto. Il padre ha inoltre affermato di sperare in un intervento del governo tedesco.

La vicenda

Dopo 17 giorni in mare, il 27 giugno la Sea Watch è sbarcata a Lampedusa e con lei anche la sua capitana, Carola Rackete. La donna di nazionalità tedesca ha portato i migranti in salvo, forzando il blocco navale imposto dal ministero dell’Interno e violando l’alt della Guardia Costiera.

In mattinata la 31enne ha lasciato l’isola siciliana a bordo di una motovedetta della guardia di Finanza scortata da una decina di uomini delle fiamme gialle. Oggi stesso, 1 luglio, Rackete sarà interrogata dal gip di Agrigento che dovrà decidere sulla convalida del suo arresto.

Dalla stessa banchina dove due notti fa è arrivata con la #SeaWatch3, #Carola sta ora per partire diretta ad Agrigento, accompagnata da una motovedetta della Gdf.

Alle 15.30 interrogatorio in Tribunale.

Siamo con lei.#CarolaRackete

Alle 15.30 interrogatorio in Tribunale.



Sul molo di Lampedusa, a salutare Carola Rackete, c’era anche la donna che l’ha ospitato per due giorni. La signora, accompagnata da un’amica e un giovane che guidava l’auto, è arrivata pochi minuti dopo l’utilitaria della Guardia di Finanza con a bordo la giovane capitana tedesca. Carola Rackete, che aveva il divieto di comunicare con l’esterno, ha trascorso i due giorni ai domiciliari nella sua villetta.

L’interrogatorio

Alle 15.30 in tribunale si svolgerà l’interrogatorio nel corso dell’udienza di convalida del suo arresto. Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, il suo vice Salvatore Vella e il pubblico ministero Gloria Andreoli hanno chiesto la convalida dell’arresto di Rackete. I reati contestati sono rifiuto di obbedienza a nave da guerra, resistenza o violenza contro nave da guerra e navigazione in zone vietate. I pm chiedono solo il divieto di dimora in provincia di Agrigento.

La donna sarà assistita dagli avvocati Leonardo Marino e Alessandro Gamberini. La Procura chiede la convalida dell’arresto congiuntamente alla misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Agrigento.

