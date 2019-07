Sea Watch, è il giorno della della decisione su Carola Rackete: la procura chiede il divieto di dimora

Carola Rackete attende entro questa sera la decisione del Gip di Agrigento Alessandra Vella, dopo il primo giorno di udienza di convalida dell’arresto cominciato ieri, 1 luglio, dopo lo speronamento della motovedetta della Guardia di finanza nel porto di Lampedusa.

Seondo il pm della procura di Agrigento, Luigi Patronaggio, la capitana della Sea Watch3 non si sarebbe trovata in uno stato di necessità per forzare il blocco delle autorità. Per questo, la procura agrigentina ha chiesto la convalida dell’arresto e il divieto di dimora sul territorio della provincia di Agrigento.

I reati contestati da Patronaggio per l’episodio dello speronamento, avvenuto in flagranza, sono di resistenza a nave da guerra (reato 1100 del codice della navigazione) e resistenza a pubblico ufficiale (reato 337 del codice penale).

«Non volevo colpire la motovedetta della Guardia di Finanza», aveva detto Rackete rispondendo al gip Vella. «Credevo che si spostasse e me la sono trovata davanti. Non era mia intenzione colpirli».

La difesa

Leonardo Marino, legale difensore di Rackete, aveva spiegato che la capitana della SeaWatch3 «ha agito in uno stato di necessità e non aveva alcuna intenzione di usare violenza nei confronti degli uomini delle Fiamme Gialle. La mia assistita ha cercato in ogni modo di evitare questo epilogo – ha detto l’avvocato Leonardo Marino, uno dei difensori – ma non poteva attendere oltre, la situazione a bordo della nave era drammatica».

Secondo Patronaggio, oltre a non sussistere lo stato di necessità, Rackete avrebbe urtato di proposito la motovedetta della guardia di Finanza: «È stata valutata negativamente, in maniera volontaria, la manovra effettuata con i motori laterali della Sea Watch che ha prodotto lo schiacciamento della motovedetta della Guardia di finanza verso la banchina. Questo atto è stato ritenuto, da noi, fatto con coscienza e volontà».

Il contesto

Dopo aver atteso 17 giorni in mare, la capitana della SeaWatch3 ha portato sulle rive di Lampedusa 40 migranti salvati in acque internazionali. Nel farlo ha forzato il divieto di ingresso imposto dalla nave del Ministero dell’Interno, violando l’alt di una motovedetta della Guardia di Finanza.

Nei movimenti di ingresso nelle acque italiane e nel porto di Lampedusa, la nave si è scontrata quella quella della Finanza. Al momento dell’approdo la comandante è stata scortata via dall’isola e tenuta in fermo in attesa della decisione del gip.

