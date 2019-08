L’Amazzonia va a fuoco: il cielo di San Paulo buio alle 16 per il fumo

San Paulo è calata nell’oscurità per un’ora, lunedì 19 agosto. Non è stato un temporale a creare lo scenario apocalittico: la città è stata coperta da una coltre scura dopo che forti venti hanno trasportato nel suo cielo i fumi di un incendio. I roghi si trovavano però a 2.700 chilometri di distanza, nella foresta amazzonica. Ma la loro estensione ha fatto sì che il fumo giungesse fino alla megalopoli brasiliana, rendendolo addirittura visibile dallo spazio.

🌎Just a little alert to the world: the sky randomly turned dark today in São Paulo, and meteorologists believe it’s smoke from the fires burning *thousands* of kilometers away, in Rondônia or Paraguay. Imagine how much has to be burning to create that much smoke(!). SOS🌎 pic.twitter.com/P1DrCzQO6x