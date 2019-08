Governo giallo-rosso, Conte al secondo giorno di consultazioni con FdI, Lega, Pd e M5S: assenti Meloni e Salvini

Da avvocato degli italiani a garante del governo. Dopo l’esperienza dell’esecutivo gialloverde Conte ha ricevuto un secondo mandato da Mattarella. Ora, il presidente del Consiglio uscente, e rientrante, è pronto al secondo giro di consultazioni. Saranno prima la Lega, e poi in ordine Pd e M5S a presentarsi da Giuseppe Conte. Sorpresa dell’ultimo minuto è la presenza di Matteo Salvini, nonostante le smentite nella giornata di ieri.

Le questione da risolvere sul tavolo di Conte sono molte, una su tutte quella relativa al vicepremier. Le ipotesi sono tre: una con un solo vice del Pd: due vicepresidente del consiglio, e in questo caso Di Maio potrà rimanere al fianco di Conte; e nessun vice e un sottosegretario alla vicepresidenza del Consiglio. Su quest’ultimo circola da giorni con forza il nome del dem Dario Franceschini.

Ancora più importante e complicato è il nodo che riguarda le nomine dei ministri dopo la formazione della nuova maggioranza. Quattro i decasteri su cui Mattarella vuole delle garanzie: Esteri, Interni, Economia e Difesa. Quest’ultimo su cui Di Maio ha messo un’opzione nel caso non ottenga la riconferma come vicepremier.

Nella giornata di ieri, durante il primo giro di incontri, Conte ha incassato un sì unanime, sia dal Psi, che da Liberi Uguali che si sono detti pronto a votare la fiducia, ma aspettano chiarimenti sui punti programmatici. Leu è infatti in corsa per un ministero, forse quello dell’ambiente con a capo una donna, Rossella Muroni, ex presidente di Legambiente.

«A Conte abbiamo ribadito che Fdi sarà nettamente alla opposizione di questo governo: una opposizione che sarà senza sconto alcuno a un governo inaccettabile che si fonda su una alleanza tra partiti che fino a ieri litigavano e che nasce solo per una operazione di potere ed impedire il voto dei cittadini». A dirlo è Luca Ciriani, capogruppo di Fdi al Senato al termine dell’incontro di questa mattina con Conte.

Il programma della giornata

Alle 9.30 si è presentata Fratelli d’Italia, ma non ci sarà Giorgia Meloni, toccherà poi alla Lega alle 10.30, anche in questo caso senza il leader del partito Salvini, secondo quanto annunciato ieri, anche se non si esclude un cambio di programma all’ultimo momento; quindi Forza Italia (11.30), Pd (12.30) e M5S (13.30).

