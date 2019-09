Salvini: «Toni sbagliati contro Mattarella, ma la maggioranza degli italiani si sente tradita»

Il leader della Lega ha preso le distanze dai toni usati dal deputato Comencini contro il Presidente della Repubblica, ma non si spiega perché il Pd sia al governo

«Questo presidente della Repubblica, lo posso dire? Mi fa schifo. Mi fa schifo chi non tiene conto del voto del 34% degli italiani», ha tuonato dal palco di Pontida il deputato del Carroccio Vito Comencini, nella giornata dedicata ai Giovani della Lega.

E oggi, nella giornata clou del tradizionale raduno annuale leghista nel bergamasco, prima di chiudere il ritrovo dei sostenitori della Lega, Matteo Salvini ha commentato l’uscita del deputato Comencini dalle pagine del Corriere.

Nel criticare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, secondo Salvini, il veneto Comencini ha usato «toni sicuramente sbagliati, sono convinto che si debba mantenere il rispetto».

Tuttavia il leader della Lega aggiunge che deve essere «anche chiaro che la maggioranza degli italiani si sente tradita e presa in giro». «Siamo sempre lì – continua Salvini – perché il Partito Democratico è al governo? A una persona normale questa sembra una follia».

Nel commentare la nuova squadra di governo del Conte bis, Salvini dice che «ci sono incompetenze assolute che non hanno fatto mai le cose di cui si occupano, persone che non hanno alcun titolo per fare il ministro o il viceministro».

«Le scene squallide che gli italiani hanno visto nell’ultimo mese, temo dovranno rivederle», continua il leader leghista, che non risparmia attacchi agli ex alleati di governo del Movimento 5 Stelle. «Quando i 5 Stelle si accorgeranno di essere diventata una corrente del Pd, allora sì che ci sarà da ridere», chiosa Salvini.

Sullo stesso tema: