Si sono chiuse le urne di una competizione importante ma un po’ oscurata dall’altra sfida che avviene in queste ore, in Emilia Romagna. Dopo gli exit-poll, arriveranno le proiezioni e infine, pian piano i dati reali raccolti dal ministero dell’Interno.

La Calabria è tornata al voto per una sfida a tre con uno schema un po’ più old style di quello emiliano: per il centrodestra la candidata, molto favorita Jole Santelli, di Forza Italia, che guida la coalizione di centrodestra. Pippo Callipo, imprenditore, è candidato per il centrosinistra mentre Francesco Aiello guida la lista del Movimento cinque stelle.

23.25 – 26 gennaio -

Affluenza al 41,33 per cento, alle ore 23, ora della chiusura dei seggi, per le elezioni regionali in Calabria quando sono giunti i dati di 247 Comuni su 404. Nella precedente consultazione, alla stessa ora, era stata del 42,21%.

23.01 – 26 gennaio -

Secondo gli exit poll di Rai Jole Santelli del centrodestra sarebbe in testa con 49/53%. Alle sue spalle Pippo Callipo del centrosinistra con il 29/33%. Lontano Francesco Aiello (M5S) in una forchetta tra il 7 e l’11%.

22.40 – 26 gennaio -

Continuano le polemiche per la mancata partecipazione al voto della candidata del centrodestra Jole Santelli, che è residente a Roma. Hanno votato invece questa mattina Pippo Callipo e Francesco Aiello, candidati alla presidenza, rispettivamente, del centrosinistra e dell’alleanza civica del Movimento 5 Stelle. Si è recato a votare anche Carlo Tansi, candidato civico alla presidenza.

Callipo ha espresso il proprio voto a Pizzo Calabro (Vibo Valentia) e Aiello e Tansi, entrambi, a Montanto Uffugo, in provincia di Cosenza, rispettivamente, nelle frazioni “Taverna” e “Settimo”.

21.30 – 26 gennaio -

Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, è ottimista sul risultato del centrodestra: «Appena arrivato a Lamezia Terme per seguire lo spoglio delle regionali calabresi con Jole Santelli e tanti amici di Forza Italia. Sono molto ottimista».

L’affluenza

Alle ore 19, era stata del 35,52%: il dato è in aumento rispetto al 34,68% della precedente consultazione di riferimento. A riferirlo è il Viminale. Queste le percentuali nei comuni capoluogo (e quella della precedente consultazione): Catanzaro 44,75% (42,12) Cosenza 45,75% (40,26) Crotone 36,84% (32,30), Reggio Calabria 38,99% (36,23), Vibo Valentia 39,53% (37,46).

Alle 12 aveva votato solo il 10,4% degli aventi diritto al voto, meno della metà – in percentuale – di quelli che si erano espressi in Emilia-Romagna. La provincia che ha votato di meno è Vibo Valentia, Catanzaro quella con l’affluenza più alta. Ma il problema è ormai storico: nel 2014 solo il 44% dei calabresi si espresse nell’elezione che portò poi alla vittoria di Mario Oliverio.

In una specie di divisione dei compiti, Silvio Berlusconi si è concentrato soprattutto sulla campagna di Calabria, mentre Salvini era in Emilia Romagna. Qui al sud, però, l’ex cavaliere ha collezionato due scivoloni in poche ore. L’ultimo è finito oggi sui giornali: il 23 gennaio, in una delle ultime iniziative prima delle elezioni, il sindaco di Soriano calabro ha avvicinato il leader di Forza Italia e l’ha omaggiato con un baciamano. Soriano Calabro, tra l’altro, si trova in provincia di Vibo Valentia, dove l’affluenza è bassissima.

La Calabria che si prostra, baciamano di un sindaco del Vibonese a Silvio Berlusconi https://t.co/vbQXbBylqu di @pengueraffaele — antonino billè (@antoninobill) January 26, 2020

Poche ore prima, Berlusconi, accanto alla candidata Santelli aveva fatto una battuta delle sue: «Conosco Jole Santelli da 26 anni e non me l’ha mai data». Immediata era scattata la polemica.

