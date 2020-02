Coronavirus, la comunità cinese canta contro la paura: «Domani il virus andrà via» – Il video

«Nei giorni della paura, un messaggio di speranza si leva da Firenze», scrive l’Unione giovani italo cinesi che pubblica il video della canzone italiana, Domani, scritta da Mauro Pagani e riadattata («Domani il virus andrà via»), con un testo che incita all’unità e al superamento della paura per il propagarsi del coronavirus in Cina e anche in Italia, da Xia Hong Wang, Massimiliano Martigli Jiang e William Xu.

Venne cantata anche per il terremoto dell’Aquila

Non una canzone scelta a caso. Si tratta della stessa che venne intonata, all’indomani del terremoto dell’Aquila del 2009, da un supergruppo di artisti “Uniti per l’Abruzzo” composto, tra i tanti, da Laura Pausini, Jovanotti, Giorgia, Elisa, Claudio Baglioni, Morgan e Carmen Consoli. Oggi, invece, viene riproposta, intonata dalla comunità cinese di Firenze, in un momento delicato sia per i cittadini cinesi che per quelli italiani. Un’emergenza sanitaria, quella del coronavirus, che da giorni ha colpito il nostro Paese.

«Restiamo uniti»

«Il messaggio della canzone è chiaro: “Domani” tutti insieme restando uniti potremmo aspirare a un giorno senza virus, restando uniti senza lasciare nessuno solo» conclude l’Unione giovani italo cinesi.

