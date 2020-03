Coronavirus, Consiglio di Lega in corso: Juve-Inter domenica? Gli scenari sulla serie A

Per ora ci si ferma, in attesa del nuovo decreto ministeriale atteso per il pomeriggio. Dopo Juventus-Milan, salta anche Napoli-Inter di Coppa Italia, prevista domani giovedì 5 marzo. Si attende solo l’ufficialità, ma il San Paolo, per decisione centrale e, dunque, non delle Istituzioni sportive, resterà off limits per tifosi e calciatori. Non si giocherà in ragione dei rischi e delle precauzioni legati all’emergenza coronavirus.

Il Napoli, attraverso il presidente Aurelio de Laurentiis, si sarebbe opposto all’eventualità delle porte chiuse. Erano già stati venduti oltre 40mila biglietti per la gara contro i nerazzurri. Servirà, dunque, trovare nuove date utili anche per recuperare queste due gare di Coppa. Si naviga a vista. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali anche se si va verso l’ipotesi proposta dalla Lega di far slittare di una settimana i turni originari.

I possibili recuperi

In questo weekend si potrebbero, condizionale d’obbligo, recuperare le sfide della 26esima giornata non disputate domenica scorsa. Nelle ultime ore, nonostante il rinvio dell’Assemblea di Lega, si sta convergendo verso una unica posizione. Anche il Napoli, inizialmente poco convinto dell’opzione, si sarebbe allineato agli altri 18 club di A.

Resta solo il disappunto dell’Inter, che ha già saltato le ultime due gare di campionato contro Samp e Juventus. Il presidente Zhang è esploso sui social, Marotta ha annunciato, in riferimento alla gara conto il Napoli, che l’Inter si adeguerà ovviamente alle decisioni governative. Nel pomeriggio se ne saprà di più.

Gli sviluppi dal Consiglio di Lega

Si sta tenendo presso la sala del Coni la riunione del Consiglio di Lega che deve decidere, sulla scorta delle indicazioni del Governo (si va verso l’obbligo delle porte chiuse per i prossimo 30 giorni), come e quando recuperare le gare rinviate la scorsa settimana (oltre a Inter-Sampdoria di due settimane fa). Alla luce dell’indicazione governativa i match dell’ultima giornata dovrebbero essere recuperati in questo week end. Tutti tra sabato e domenica. Dovrebbe, dunque, proprio in ragione dell’obbligo delle porte chiuse, disputarsi questa domenica anche Juventus-Inter, che da giorni si trascina dietro polemiche e colpi di scena

