Coronavirus, tutte le notizie della notte: in Cina superate le 3 mila vittime. Emergenza in Corea: quasi 6 mila contagi. Usa, 8 miliardi per frenare il virus

Cina

Le vittime in Cina per coronavirus superano le 3 mila vittime, stando agli ultimi dati forniti dalla Commissione sanitaria nazionale. In un giorno sono stati registrati 31 nuovi decessi e 139 nuovi contagi. Il tolta dei positivi nel Paese è diventato di 80.409 casi confermati. Ieri 4 marzo, le autorità municipali di Pechino hanno deciso per la quarantena obbligatoria per tutte le persone che arrivano in città da Paesi colpiti da gravi epidemia. Un obbligo che sarà applicato sia ai cittadini cinesi che agli stranieri provenienti dalla Corea del Sud, Italia, Iran e Giappone.

Corea del Sud

È in Corea del Sud che il numero dei contagi registra gli incrementi più preoccupanti a livello globale. Nel Paese ci sono stai 438 nuovi casi nelle ultime 24 ore, con il totale nazionale che arriva a quota 5.766. Secondo il Korea centers for disease control and prevention (Kcdc) i morti finora sono stati 35, con tre in più rispetto a ieri 4 marzo. La maggior parte dei contagi arrivano da Daegu, la quarta città coreana con 2,5 milioni di abitanti, dove ha la sua sede principale la Chiesa di Gesù Shincheonji, la setta religiosa individuata come importante focolaio, protagonista negli ultimi giorni di uno scontro con il governo dopo che i vertici si sono rifiutati di fornire le generalità dei primi gruppi di contagiati.

Stati Uniti

Salgono a 11 le vittime per coronavirus negli Stati Uniti, con gli stati della California e di Washington tra i più colpiti. Confermati finora 130 contagi, almeno sei di questi sono nella città di New York. Fermo a 9 il numero dei decessi, tutti nello stato di Washington dove ci sono attualmente 27 casi come in California.

La Camera ha intanto approvato un fondo di 8 miliardi di dollari per affrontare l’emergenza, un provvedimento che passerà al Senato la prossima settimana. Una cifra ben più alta dei 2,5 miliardi chiesti dalla Casa Bianca, con Donald Trump che su Twitter esulta: «Questa è una grande notizia per la salute, l’economia e per la nostra nazione».

Congress has agreed to provide $8 Billion to fight Coronavirus! This means @CDCgov, @HHSGov, and @DHSgov will have the resources they need to Keep America Safe and keep the risk to workers and families very low. This is great news for our Health, our Economy, and our Nation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2020

L’allarme dell’Oms

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il coronavirus rappresenta «una malattia più grave dell’influenza stagionale: a livello globale, circa il 3,4% dei casi riportati di Covid-19 è morto. Con l’influenza stagionale, la mortalità è invece dell’1% rispetto agli infetti. «È un nuovo virus a cui nessuno è immune – ha aggiunto l’Oms – Abbiamo vaccini e terapie per l’influenza stagionale, ma al momento non esiste un vaccino e nessun trattamento specifico per il Covid-19».

Il parere degli esperti

Leggi anche: