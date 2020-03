Coronavirus, ancora caos nelle carceri: nuove proteste a Siracusa e Aversa. È caccia ai 23 evasi di Foggia, tra loro un omicida

Ancora in fuga 23 dei detenuti evasi dal carcere di Foggia

Da Milano a Palermo, è una rivolta corale quella che si è diffusa nelle carceri di tutta Italia. Ultima quella di Melfi, in provincia di Potenza, dove i detenuti hanno preso parte alla protesta contro le restrizioni decise per il coronavirus. Nella notte sono stati liberati i nove ostaggi – quattro agenti della polizia penitenziaria e cinque operatori sanitari – e i detenuti sono rientrati nelle sezioni.

Aversa

Nella tarda serata si sono registrate proteste anche ad Aversa dove sono ospitati 197 detenuti. Molti reclusi, durante il cambio di turno poco prima della mezzanotte, hanno iniziato a rumoreggiare e protestare bruciando pezzi di carta nelle proprie celle, sbattendo oggetti sulle inferriate. La protesta è comunque rientrata dopo circa un’ora; la situazione è sempre stata sotto controllo.

Palermo

Rientrata anche la protesta iniziata a tarda notte nel carcere Ucciardone di Palermo. I detenuti per alcune ore hanno iniziato a bruciare carte e lenzuola dalle finestre delle celle e a sbattere contro le sbarre oggetti di metallo. Nel carcere si è anche registrato un tentativo di evasione.

Manifestazioni che ieri si sono ripetute in numerosi penitenziari italiani, compreso l’altro carcere palermitano di Pagliarelli, contro lo stop deciso dal governo dei colloqui con i familiari.

Siracusa

Proteste anche nella casa circondariale di Brucoli, Augusta, nel Siracusano, in seguito alle nuove disposizioni per i rischi da contagio da coronavirus. «È accaduto nella serata di ieri – racconta il dirigente nazionale del Sinappe, sindacato di polizia penitenziaria, Sebastiano Bongiovanni. -: i detenuti hanno fatto rumore colpendo le inferriate delle celle ma la protesta non si è estesa».

Ieri al carcere di San Vittore a Milano i detenuti sono saliti sul tetto della casa circondariale chiedendo «libertà» e bruciando carta e stracci. Tensioni anche a Roma, nei carceri di Regina Coeli e Rebibbia, dove alcuni detenuti hanno raggiunto l’intercinta e danneggiato un intero padiglione mentre all’esterno si svolgeva un sit-in dei familiari che chiedevano la riattivazione dei colloqui.

Foggia e Modena

Oltre a una situazione che sta diventando sempre più ingestibile, ad essere particolarmente il grave è il bilancio delle rivolte con sette reclusi morti per overdose di psicofarmaci o soffocamento e decide di detenuti evasi a Foggia, di cui 23 tuttora ricercati, tra loro un omicida, mentre 41 sono stati catturati ieri mattina, alcuni anche a Bari, a circa 100 km di distanza. Le ricerche sono estese anche in Molise, dove diversi detenuti avrebbero trovato rifugio. Il piazzale davanti al carcere foggiano è presidiato da un numero imponente di agenti di polizia.

Oltre ai primi tre reclusi morti a Modena nelle ultime ore, si sono aggiunti altri quattro decessi: tutti di persone che avevano partecipato ai disordini nello stesso istituto penitenziario il giorno precedente. A provocare la morte, secondo le prime indagini, l’assunzione di psicofarmaci prelevati dal cassetto delle medicine dopo l’assalto all’infermeria del carcere. I quattro reclusi sono morti nelle carceri di Verona, Parma, Ascoli Piceno e Alessandria, dove erano stati trasferiti proprio in seguito alle proteste a Modena, dove ci sono ancora sei detenuti ricoverati in prognosi riservata.

