Coronavirus, l’appello pieno di strafalcioni del sindaco sul “coronarovirus” – Video

La buona volontà del sindaco di Boscoreale nel Napoletano c’era tutta, cioè quella di «spiegare bene» che cosa stia succedendo con l’emergenza coronavirus, o «coronarovirus» come dice un emozionato Antonio Diplomatico nel videomessaggio lanciato ai suoi compaesani. E mette in guardia i suoi cittadini dalle «fuck news», che circolano inevitabilmente in questi periodi così complicati. Con non pochi scivoloni, come la concessione a prendersi un caffè al bar: «Ma da soli», cosa impossibile ormai dopo l’ultimo decreto di Conte. E poi l’appello finale: «Se tutti quanti insieme staremo a casa, tutti quanti insieme riusciremo a sconfiggere questo coronarovirus. Noi – garantisce Balzano – siamo qui a lavoro ininterrottamente».

