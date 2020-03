Coronavirus, tutte le notizie della notte: in Cina salgono i contagi di ritorno. 60 nuovi casi in Corea del Sud. Allarme Usa: 225 morti, 17.500 infettati

Chiude la città di New York e la Silicon valley, per 75 americani scatta l’obbligo di restare a casa. E c’è un positivo anche nello staff del vicepresidente Mike Pence. Per Pechino ora la minaccia sono le infezioni che arrivano dall’esterno

Non ci sono nuovi casi interni di coronavirus in Cina per il terzo giorno consecutivo. Stando ai dati aggiornati a venerdì della Commissione sanitaria nazionale (Nhc), i nuovi contagi nel Paese sono stati 41, tutti provenienti da fuori la Cina. A Pechino i casi sono 14, 9 a Shanghai, 7 nel Guangdong e 4 nel Fujian, due nelle province di Zhejiang, Shandong e Shaanxi, uno nello Sichuan. Il numero dei contagi di ritorno è salito a 269. I nuovi decessi sono 7, tutti nell’Hubei, per totali 3.255.

Sono state 590 le persone dimesse venerdì a guarigione accertata, mentre i casi gravi sono calati di 173 unità, a 1.963. I casi di infezioni sono saliti in tutta la Cina a 81.008, di cui 6.013 pazienti ancora sottoposti a trattamento medico, 3.255 decessi e 71.740 che hanno superato l’infezione, portando il tasso di guarigione all’88,5%. La Commissione sanitaria nazionale ha menzionato 106 persone ancora sospettate di infezione al coronavirus, mentre sono 9.371 quelle tenute ancora oggi sotto stretta osservazione prudenziale.

I casi tornano a crescere i numeri del contagio di coronavirus in Corea del Sud. Secondo il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), i nuovi casi sono 147, 60 in più rispetto al giorno precedente, per un totale di 8.799. Con 8 nuovi morti, il bilancio dei decessi supera quota 100, fino a 102, a un mese dalla prima vittima causata dal Covid-19. Il focus della autorità sanitarie è sui nuovi focolai di infezione, come un call center a Seul e un ospedale di Daegu.

L’emergenza coronavirus negli Stati Uniti comincia a registrare numeri sempre più allarmanti. Finora sono 225 i pazienti morti, mentre i casi positivi hanno superato i 17.500. E l’allarme cresce anche alla Casa Bianca, dove è risultato positivo un membro dello staff del vicepresidente Mike Pence, che guida la task force americana contro il corovirus. Un portavoce di Pence ha comunque chiarito che il collaboratore non ha avuto contatti stretti con il vicepresidente e con Donald Trump.

La serrata negli Stati Uniti intanto si allarga dallo Stato di New York nel resto del Paese, per un totale di 75 milioni di americani ai quali è stato ordinato di stare a casa, con la contestuale chiusura di ogni attività non considerata essenziale. Ordine già partito ieri, 20 marzo, dal governatore di New York Andrew Cuomo, che ha vietato assembramenti e ogni tipo di attività non indispensabile.

L’Oms: «Giovani, non siete invincibili»

«Voglio dire ai giovani: non siete invincibili, potreste essere contagiati dal coronavirus e finire in ospedale. E comunque le scelte che fate possono condizionare la vita degli altri». Sono le parole del direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus nel consueto briefing sul coronavirus.

«Guardate alle terapie intensive in alcune parti del mondo, completamente sopraffatte. Guardate ai medici e agli infermieri stremati. Questo non è normale. Questa non è una semplice stagione influenzale particolarmente negativa», ha aggiunto Michael Ryan, direttore esecutivo del programma di emergenza sanitaria dell’Oms.

«Ci sono sistemi sanitari al collasso». Le mascherine «servono a chi lavora in prima linea, se non ne avete bisogno per favore non indossatele». È l’appello di oggi dell’Oms. «Non possiamo mettere a rischio i nostri medici e infermieri. Se non avete una persona malata a casa non avete bisogno della mascherina, per favore non mettetela», ha chiesto la dottoressa Maria van Kerkhove.

La commissione sospende il patto di stabilità

La Commissione Ue allenta la stretta sul Patto di stabilità a causa della pandemia da coronavirus che sta mettendo in difficoltà alcuni i Paesi dell’Unione, su tutti l’Italia. Secondo il conteggio aggiornato della France Presse, sono oltre 250mila le persone contagiate nel mondo.

La presidente Ursula von der Leyen ha comunicato la sua decisione oggi, 20 marzo, in un videomessaggio, nel quale ha comunicato l’attivazione «mai fatta prima» della clausola di salvaguardia del Patto di stabilità. Si tratta di un «allentamento delle regole» che consentirà ai Governi di «pompare nel sistema denaro finché serve».

«Il Coronavirus ha un impatto drammatico sull’economia, molti settori sono colpiti», ha detto von der Leyen. «Il lockdown è necessario ma rallenta severamente l’attività economica. La scorsa settimana ho detto che faremo tutto il possibile per sostenere l’economia e i cittadini, e oggi rispettiamo quanto detto. Gli aiuti di Stato sono i più flessibili di sempre e i vostri Governi possono dare i soldi che servono a ristoranti, negozi, imprese piccole e medie».

Salgono a 184 i morti accertati nel Regno Unito per coronavirus, con un picco di 40 decessi in più in un giorno secondo i dati diffusi oggi dal ministero della Sanità britannico. Mentre un primo ospedale, il Northwick Park Hospital di Harrow, un sobborgo di Londra, dichiara formalmente di essere in crisi per il numero di pazienti ricoverati per sospetto contagio da Covid-19. L’ospedale ha esaurito i 33 posti disponibili.

La Baviera è il primo Land in Germania a ordinare il lockdown per fronteggiare l’emergenza coronavirus. In Germania sono stati registrati 3mila nuovi casi di contagio in 24 ore. Lo ha affermato il presidente del Robert Koch Institut, Lothar Wieler, aggiungendo che le vittime sono 31, undici più di ieri, 19 marzo. Il numero totale di persone contagiate in Germania supera i 15mila. «Non c’è mai stata un’epidemia del genere nel nostro Paese», ha detto Wieler, ribadendo la necessità di limitare i contatti sociali per contenere il contagio.

Contagiati entrambi i negoziatori Brexit

Anche David Frost, capo negoziatore britannico sul dopo Brexit, si è sottoposto all’auto-isolamento dopo aver accusato i primi sintomi da coronavirus. Da ieri è in quarantena anche Michel Barnier, capo delegazione Brexit per l’Ue, dopo essere risultato positivo. Downing Street sostiene che Frost «manifesta sintomi lievi», ma resta in isolamento rispettando le indicazioni del governo britannico.

Non si fermano, per ora, le Olimpiadi in Giappone dove è arrivata la fiamma olimpica dalla Grecia con un volo speciale. «Sarebbe prematuro rinviare le Olimpiadi di Tokyo», ha detto in un’intervista al New York Times il presidente del comitato olimpico internazionale Thomas Bach.

