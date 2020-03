Coronavirus, quando riaprono le scuole? Ipotesi 20 aprile. Pasqua senza chiese? Supermercati chiusi la domenica

Sono ore febbrili nel governo, perché bisogna predisporre nuove misure, a prolungare (e certamente a inasprire) quelle della settimana scorsa, che scadono il 25 marzo. Ieri sera la Lombardia ha chiesto un coprifuoco più massiccio, col divieto formale di attività fisiche all’aperto e la chiusura di gran parte degli uffici pubblici, oltre al blocco di un’altra parte di negozi, lasciando solo farmacie, spacci, supermercati, con chiusura totale la domenica e esercito in strada a bloccare i trasgressori, e Conte deve decidere se attuare questo giro di vite solo nelle zone del nord o su tutto il territorio italiano.

Soprattutto per quanto riguarda il lockdown totale della domenica, il giorno per ovvi motivi a maggior rischio di compresenze in strada. C’è poi la questione scuole: ormai praticamente ufficializzato il rinvio del termine del blocco, che scadeva il 3 aprile, l’ipotesi sul tappeto è quella di un rinnovo di 14 giorni, fino al 17, considerato che i due giorni successivi sono sabato e domenica, la nuova data di ripresa delle elezioni sarebbe quella del 20 aprile, sempre se la situazione della lotta al contagio lo consentirà.

Ma non è stato ancora affrontato uno degli aspetti più delicati, per i credenti e non solo: la Pasqua. Scontato il dato profano che non saranno consentite vacanze, gite e scampagnate, si imporrà una decisione, che appare segnata, sulla chiusura dei luoghi di culto nella domenica delle Palme, nella Settimana Santa, nel venerdì della Via Crucis e nella stessa domenica di Pasqua. Si prospetta la prima grande ricorrenza religiosa vissuta solo in casa in tempo di pace.

