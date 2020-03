Coronavirus, tutte le notizie della notte: zero casi a Wuhan. Raddoppiano i contagi in Usa: anche la California adotta il modello italiano

Non si fermano, per ora, le Olimpiadi di Tokyo: la fiamma olimpica è arrivata dalla Grecia in Giappone

Cina

Nessun nuovo caso di contagio a Wuhan, focolaio dell’epidemia coronavirus. In tutta la Cina nelle scorse ore sono stati registrati 39 nuovi casi. Si tratta di persone tornate di recente da altri Pesi. Tre i morti, due nella provincia dell’Hubei e uno in quella del Liaoning. I casi confermati sono saliti a 80.967 totali. Più di 70mila le persone dimesse dagli ospedali: sfiora l’88% la quota dei guariti.

Usa

Superano i 13mila i casi negli Usa dove i contagi sono raddoppiati nelle scorse 24 ore. Il bilancio delle vittime sale a 193 persone. Anche la California ha chiesto ai propri cittadini di stare a casa e limitare gli spostamenti. Da Los Angeles a San Francisco scatta dunque il lockdown: chiusi gli esercizi commerciali ritenuti non essenziali, vietati gli assembramenti. «Dobbiamo piegare la curva. L’isolamento a casa non è la mia scelta preferita ma ora è necessaria», ha detto il governatore della California, Gavin Newsom.

Giappone

epa08308349 Japanese Olympic judo champion Tadahiro Nomura (R) and Olympic women’s wrestling champion Saori Yoshida (2-R) light the Olympic flame on a cauldron during the Olympic flame arrival Ceremony at Japan Air Self-Defense Force Matsushima Air Base in Higashimatsushima, northern Japan, 20 March 2020. The Tokyo 2020 Olympic Flame Arrival Ceremony was scaled down over fears of coronavirus. Japanese Prime Minister Shinzo Abe is still considering holding the Tokyo Olympics as scheduled despite the current coronavirus pandemic. EPA/KIMIMASA MAYAMA

Non si fermano, per ora, le Olimpiadi in Giappone dove è arrivata la fiamma olimpica dalla Grecia con un volo speciale. «Sarebbe prematuro rinviare le Olimpiadi di Tokyo», ha detto in un’intervista al New York Times il presidente del comitato olimpico internazionale Thomas Bach.

Corea del Sud

Scendono sotto i 100 i nuovi casi di contagio in Corea del Sud: sono 87 le persone risultate infette nelle scorse ore. In totale sono 8.652 i casi nel Paese, tre i nuovi decessi per un totale di 94 persone morte per il Covid 19.

Onu

Se non si agirà in tempo per fermare «l’incendio», il coronavirus «ucciderà milioni di persone». Stavolta è l’Onu a lanciare l’allarme su una crisi sanitaria globale senza precedenti nei suoi 75 anni di storia: una crisi che – «è quasi una certezza» – porterà a una recessione globale di «dimensioni record”, avverte il segretario generale del Palazzo di Vetro, Antonio Guterres, riecheggiando le parole di molti leader mondiali: «Siamo in guerra contro un nemico comune».

Nel mondo si contano già oltre 9.300 vittime, con l’Italia che con 3.405 morti in tre settimane ha superato la Cina per numero di decessi. È ormai l’Europa infatti l’epicentro della pandemia: sono centomila i casi confermati finora, con il virus che arriva a contagiare anche capi di Stato e vertici delle istituzioni, come il principe Alberto di Monaco o il negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier. In Spagna i contagi hanno raggiunto i 17 mila – ma secondo gli esperti sarebbero decine di migliaia – e il numero dei morti è cresciuto del 30% in sole 24 ore, superando quota 760: a Madrid, la città più colpita, si conta ormai un morto ogni 16 minuti e le imprese funebri hanno deciso di lavorare alle cremazioni 24 ore su 24.

Francia, rinviato il festival di Cannes

Il Festival di Cannes, inizialmente previsto dal 12 al 23 maggio, conferma un rinvio in data da destinarsi. In una nota, gli organizzatori scrivono che “molte ipotesi sono allo studio”, la cui principale “sarebbe in semplice rinvio, a Cannes, tra fine giugno e inizio luglio 2020”

Germania

Ansa | Angela Merkel

L’emergenza coronavirus esplode in Germania, dove i contagi sono saliti a quasi 11 mila. Secondo i dati del Robet Koch Institut, in un solo giorno l’incremento è stato di 2801 casi. Un dato che per il presidente dell’istituto, Lothar Wieler, conferma la diffusione in modo esponenziale dell’epidemia. Segnali pessimi arrivano anche per l’economia tedesca, con l’indice Ifo, che misura la fiducia delle imprese, crollato a 87,7 punti, rispetto ai 96 del mese precedente. Secondo l’istituto economico di Monaco è l’arretramento peggiore dal 1991, con il livello minimo tornato al 2008.

Russia

EPA/SERGEI CHIRIKOV/POOL | Vladimir Putin

È stato registrato il primo decesso a Mosca per coronavirus. Secondo il cento di risposta all’epidemia, si tratta di una donna di 79 anni che già soffriva di una serie di malattie croniche, come diabete, ipertensione e arteriosclerosi. Il decesso avvenuto nel reparto di malattie infettive dell’ospedale n.2 della capitale russa.

Iran

EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

L’ultimo bilancio in Iran descrive uno scenario tragico, come conferma il portavoce del ministero della Sanità, Kianoush Jahanpour. In base alle statistiche più recenti, nel Paese muore per coronavirus una persona ogni 10 minuti, ogni ora vengono contagiate 50 persone. Il portavoce ha invitato gli iraniani su Twitter a restare in casa e non viaggiare, soprattutto ora in vista del Capodanno persiano, il Nowruz di domani 20 marzo. Finora le vittime in Iran sono 1135 ed i contagiati sono 17361.

Israele

EPA/ABIR SULTAN | Benjamin Netanyahu

Continuano ad aumentare anche i casi positivi al SARS-CoV-2 anche in Israele. Rispetto a ieri sono quasi 100 in più le persone risultate contagiate, portando così la cifra complessiva a 529 persone positive. Di questi 498 sono in condizioni ritenute “relativamente buone”, 13 in condizioni “medie” e altri 6 in condizioni “molto gravi”. A riferirlo è il ministro della Salute israeliana.

Argentina

Sono 31 i nuovi casi di contagio registrati nelle scorse ore in Argentina, sale così a 128 casi il bilancio nazionale. Ventitre i casi registrati a Buenos Aires e nella sua provincia totalizzano, mentre gli altri sono stati registrati nelle province di Cordoba, Chaco, Santa Fe, Tucuman e Rio Negro. Il presidente Alberto Fernandez sta per annunciare una quarantena sociale obbligatoria a livello nazionale che comincerà immediatamente e terminerà il 31 marzo.

Prima vittima a Cuba: è italiano

C’è una prima vittima a Cuba: si tratta di un cittadino italiano di 61 anni. È uno dei turisti italiani ricoverati nell’Istituto di medicina tropicale ‘Pedro Kouri’ di L’Avana dal 10 marzo. Le condizioni dell’uomo, già affetto da problemi di asma bronchiale, erano peggiorate la notte del 15 marzo.

Secondo una comunicazione del ministero della Salute cubano riportata dal quotidiano ufficiale Granma l’uomo era «entrato nel reparto di terapia intensiva dell’Istituto di medicina tropicale Pedro Kouri in condizioni critiche» e che «nonostante gli sforzi compiuti dal team di terapia intensiva che lo assisteva direttamente, nonché dal gruppo di esperti del ministero della Salute pubblica che lo ha seguito costantemente, le complicazioni sviluppate della sua malattia hanno causato la morte». «Siamo profondamente dispiaciuti per quanto accaduto e trasmettiamo ai suoi familiari e amici le nostre più sentite condoglianze», si legge nella nota.

Sono attualmente 10 i casi di coronavirus confermati a Cuba. Gli ultimi tre casi sono stati riferiti ieri sera: sono un cittadino cubano di 25 anni rientrato l’8 marzo a Cuba da Madrid, una cubana di 67 anni giunta sull’isola dal New Jersey (Usa) l’11 marzo, e un cittadino nordamericano di 77 anni arrivato dalla California l’8 marzo.

Annullato l’Eurovision Contest

Anche l’Eurovision Song Contest cede davanti all’emergenza coronavirus. «È con profondo dispiacere che dobbiamo annunciare la cancellazione dell’Eurovision 2020», si legge sul sito ufficiale della manifestazione che quest’anno si sarebbe tenuta a Rotterdam dal 12 al 16 maggio. Per l’Italia era in gara Diodato con Fai Rumore, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo. «Nelle settimane passate abbiamo esplorato molte opzioni alternative per permettere all’Eurovision Song Contest di andare avanti.

Purtroppo l’incertezza legata alla diffusione del Covid-19 in Europa – e le restrizioni messe in atto dai governi – ha portato alla difficile dell’EBU (European Broadcasting Union) di non continuare con l’evento così come programmato. La salute di artisti, staff, fan e visitatori, come anche la situazione in Olanda, Europa e nel mondo, è al cuore di questa decisione». È la prima volta, in 64 edizioni consecutive, che l’Eurovision è costretto a fermarsi. È allo studio l’ipotesi che Rotterdam possa ospitare la manifestazione, che avrebbe visto 41 nazioni partecipare, nel 2021.

Il parere degli esperti:

Leggi anche: