Coronavirus, la realtà sommersa dei contagi nella provincia di Brescia: i positivi non sono 8.212 ma quasi 190 mila

Nella provincia di Brescia l’impatto dell’epidemia di Coronavirus è stato finora enormemente sottostimato, in base ai numeri forniti finora dalla Protezione civile. Non solo il numero delle vittime è di gran lunga superiore a quanto noto finora, come raccontato dal Giornale di Brescia sulla base dei dati Istat e degli uffici dell’anagrafe dei Comuni, ma anche quello dei contagiati. La cifra effettiva sarebbe quasi di 190 mila casi positivi e non 8.212. 188 mila per l’esattezza sono quelli calcolati dall’agenzia InTwig, che ha incrociato i dati dei 184 Comuni con quelle della Ats bresciane, dopo aver sondato quelle della Bergamasca.

Già dall’analisi dei dati delle anagrafi bresciane, il quotidiano aveva dimostrato come il numero dei decessi a marzo nella sola provincia fosse quadruplicato tra il 2019 e il 2020, passando da circa 1000 a 3.700. Situazione ben più grave quella di Bergamo, dove secondo secondo i dati dell’Istat i decessi nei primi 21 giorni di marzo sono aumentati del 294% mentre a Brescia del 110%. I più colpiti restano gli uomini. In totale, nei comuni analizzati dall’Istat, i morti sono passati da 466 del 2019 a 1.345 del 2020.

