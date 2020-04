Aumentano leggermente i casi positivi rispetto a ieri, crescita stabile per i decessi, calano i ricoveri in terapia intensiva. All’inizio della conferenza stampa il Governatore Fontana ha invitato tutti i cittadini lombardi a rimanere a casa

Il bollettino del 4 aprile

Continuano ad essere stabili i casi di Coronavirus in Lombardia. Nel bollettino del 4 aprile, l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, ha comunicato che i casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 1.598, per un totale di 49.118 in tutta la regione. Ieri, il 3 aprile, i nuovi contagi erano stati 1.455, quindi leggermente meno. In totale le vittime sono ora 8.656, +345 rispetto a ieri. Il dato dei pazienti in terapia intensiva ora è 1.326, -55 rispetto a ieri. I tamponi realizzati sono arrivati a 141.877.

I dati nelle province

Questi i dati relativi alle province:

Bergamo 9.588 (ieri 9.315)

9.588 (ieri 9.315) Brescia 9.180 (ieri 9.014)

9.180 (ieri 9.014) Como 1.319 (ieri 1.256)

1.319 (ieri 1.256) Cremona 4.154 (ieri 4.097)

4.154 (ieri 4.097) Lecco 1.628 (ieri 1.694)

1.628 (ieri 1.694) Lodi 2.238 (ieri 2.214)

2.238 (ieri 2.214) Monza e Brianza 2.935 (ieri 2.774)

2.935 (ieri 2.774) Milano 10.819 (ieri 10.391)

10.819 (ieri 10.391) Mantova 1.981 (ieri 1.884)

1.981 (ieri 1.884) Pavia 2.499 (ieri 2.331)

2.499 (ieri 2.331) Sondrio 563 (ieri 537)

563 (ieri 537) Varese 1.148 (ieri 1.085)

Il parere degli esperti:

Leggi anche: