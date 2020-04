Il bollettino del 7 aprile

Durante la consueta conferenza stampa del 7 aprile per comunicare i dati sul Coronavirus riguardo la Regione Lombardia, l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, insieme al governatore Attilio Fontana, ha comunicato che a fronte di 159.331 tamponi eseguiti in tutta la Regione, i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 791 (ieri, invece, erano 1.089) per un totale di 52.325. In totale le vittime sono ora 9.484, +282 rispetto a ieri. Il dato dei pazienti in terapia intensiva ora è 1.305, -38 rispetto a ieri. I ricoverati sono 11.833 (-81) e i dimessi 14.498 (+635).

I dati nelle province

Lombardia Notizie | I casi provincia per provincia

Questi i dati relativi alle province:

Bergamo 9.868 (+53)

9.868 (+53) Brescia 9.594 (+117)

9.594 (+117) Como 1.525 (+52)

1.525 (+52) Cremona 4.323 (+63)

4.323 (+63) Lecco 1.731 (+19)

1.731 (+19) Lodi 2.321 (+43)

2.321 (+43) Monza e Brianza 3.206 (+49)

3.206 (+49) Milano 11.787 (+249)

11.787 (+249) Mantova 2.142 (+58)

2.142 (+58) Pavia 2.735 (+35)

2.735 (+35) Sondrio 620 (+6)

620 (+6) Varese 1.326 (+33)

La diretta Facebook

Fontana: «Pronto il primo test per la patente di immunità»

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha spiegato che i dati «sono in costante ma leggero miglioramento». In merito al test sierologico, ha annunciato che «uno di questi è stato individuato al Policlinico San Matteo di Pavia, ovvero un test che, attraverso il prelievo di sangue, evidenzierà chi ha sviluppo gli anticorpi al Covid-19». «Si tratta di un test che servirà a rilevare se chi ha contratto il virus, dopo due tamponi negativi, abbia sviluppato gli anticorpi che consentiranno di non ammalarsi più in futuro così da ricevere una patente di immunità. Chi risulterà negativo, invece, dovrà stare attento mantenendo le precauzioni di tutti coloro che si sono ammalati» ha concluso.

Commissione su case di cura per anziani

L’assessore Giulio Gallera – che ha respinto tutte le accuse relative a una cattiva gestione dell’emergenza nelle Rsa in Lombardia – ha chiesto ai cittadini di «passare in casa il weekend di Pasqua». Dopo forse «si potrà cominciare lentamente una vita diversa con mascherine e distanziamento sociale». «Dobbiamo stringere i denti» ha concluso.

Annunciata, poi, l’istituzione di una commissione anche su «altre case di riposo» e non solo sul Pio Albergo Trivulzio, per compiere accertamenti, «per capire come i gestori privati si siano comportati all’interno delle Rsa», ha aggiunto Gallera.

Infine l’assessore regionale al Bilancio, Davide Caparini, ha polemizzato con il capo della Protezione Civile che avrebbe annunciato di non poter rimborsare le regioni per le spese finora sostenute relativamente all’approvvigionamento di dispositivi e apparecchiature medicali.

Foto in copertina: Mourad Balti Touati per Ansa

