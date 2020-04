Il bollettino del 14 aprile

Rimangono pressoché stabili i nuovi casi di contagio e i nuovi decessi da Coronavirus in Lombardia e calano i ricoveri in terapia intensiva. Nel bollettino di oggi, 14 aprile, reso noto dall’assessore al Welfare Giulio Gallera, nelle ultime 24 ore ci sono stati +1.012 nuovi positivi (ieri erano 1.262), per un totale di 61.326. Diminuiscono rispetto a ieri anche i casi positivi nella provincia di Milano: sono +189 oggi, oltre alla metà rispetto a ieri quando erano +481. I dati arrivano a fronte di 214.870 tamponi eseguiti (+3.778 rispetto a ieri). Il bilancio dei decessi raggiunge quota 11.142: oggi si sono registrati +241 casi (ieri erano +280). Il dato dei pazienti in terapia intensiva ora è di 1.122 (-21), i ricoverati sono 12.077 (+49).

Commentando sui tamponi fatti in regione, Gallera ha dichiarato che il numero giornaliero è di circa 10mila, aggiungendo che la Lombardia vuole raddoppiare i test sierologici. «Se potessi, ne farei un milione al giorno, ma dipende dalla mancanza dei reagenti», ha aggiunto l’assessore, mantenendo che pur con la carenza di reagenti la regione «sta adottando le strategie migliori». Secondo l’assessore i dati avrebbero ormai raggiunto una situazione di stabilità. Le strutture ospedaliere, inoltre, non vivrebbero più una «situazione di criticità». Giusto dunque, ha proseguito, pensare al domani e «iniziare a guardare a come riprendiamo la nostra quotidianità».

I dati nelle province

Questi i dati relativi ai casi Covid-19 nelle province lombarde:

Bergamo 10.426 (+35)

10.426 (+35) Brescia 11.093 (+125)

11.093 (+125) Como 2.015 (+91)

2.015 (+91) Cremona 5.172 (+227)

5.172 (+227) Lecco 1.970 (+59)

1.970 (+59) Lodi 2.569 (+10)

2.569 (+10) Monza e Brianza 3.821 (+101)

3.821 (+101) Milano 14.350 (+189)

14.350 (+189) Mantova 2.631 (+60)

2.631 (+60) Pavia 3.246 (+53)

3.246 (+53) Sondrio 849 (+53)

849 (+53) Varese 1.813 (+102)

Foto in copertina di Ansa

