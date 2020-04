Negli Stati Uniti i governatori spingono per far ripartire l’economia, dopo che la curva di contagi e vittime ha cominciato ad appiattirsi. In Cina non si ferma il fenomeno dei contagi di ritorno

Sono quasi 2 milioni i contagi di Coronavirus nel mondo, secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University. I casi al momento sono 1.920.610, con gli Stati Uniti primi tra i Paesi più colpiti con 582.607 casi, seguiti dalla Spagna con 170.099 e l’Italia con 159.516. Le vittime a livello globale sono state finora 119.687, di quesi 23.604 sono negli Stati Uniti, 20.465 in Italia, 17.756 in Spagna e 14.967 in Francia.

Stati Uniti

EPA/Yuri Gripas / POOL | Il presidente Usa Donald Trump con il vice Mike Pence durante l’ultimo briefing della Task force sul Coronavirus

Nelle ultime 24 ore sono cresciuti di altri 1.509 i morti per Coronavirus negli Stati Uniti, portando il totale delle vittime a 23.529, secondo i dati della Johns Hopkins University. Epicentro dell’epidemia resta lo stato di New York, che ha superato ormai le 10 mila vittime. I casi totali nel Paese sono saliti a 582.607, un quinto nello stato di New York che conta 195.031 casi. Cifre in linea con quelle dei giorni precedenti, tanto che il governatore Andrew Cuomo ha confermato come la curva dei contagi tenda ad appiattirsi e si comincia a intravedere un plateau.

Una frenata dei nuovi casi che per il presidente Usa Donald Trump sono la conferma di quanto sia stata efficace la strategia per rallentare la pandemia. Cresce così la pressione perché venga avviato il piano di riapertura, con diversi governatori già a lavoro per coordinare i prossimi passi da fare per il riavvio delle aziende. Ma dalla Casa Bianca è lo stesso Trump a frenare, rivendicando di avere «l’autorità suprema» per riaprire l’economia degli Stati Uniti, per la quale annuncerà una decisione nel giro di pochi giorni. Entro la fine della settimana poi la Casa Bianca deciderà sul possibile taglio dei fondi americani per l’Oms, accusa di essere troppo filocinese e di aver agito in ritardo nell’emergenza Covid-19.

Disney licenzia 43 mila dipendenti

Tegola pensante sulla testa di almeno 43 mila dipendenti della Walt Disney World in Florida, licenziati a partire dal 19 aprile dopo la chiusura il mese scorso del parco divertimenti assieme a Disneyland Resort in California. La società ha comunicato che i licenziamenti sono temporanei e saranno revocati con la fine dell’emergenza sanitaria. Nel frattempo i lavoratori continueranno a godere dei benefici sanitari e non dovrebbero perdere l’anzianità di servizio.

Cina

RETAMAL / AFP | Controlli delle temperatura per tutti i passeggeri nella stazione di Wuhan, nella provincia dell’Hubei

Tornano a calare i nuovi contagi di Coronavirus in Cina, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 89 casi, di cui 86 importati e tre nella provincia di Guangdong, nella Cina Sudorientale. Non ci sono stati decessi secondo l’ultimo bollettino della Commissione sanitaria nazionale, i casi totali sono ora 82.249, mentre le vittime sono rimaste invariate a 3.341. 77.738 sono stati finora i pazienti guariti e dimessi dagli ospedali, mentre restano 1.170 attualmente positivi nel Paese, di cui 116 ancora gravi, cinque in meno del giorno precedente.

TESTO

Il parere degli esperti:

Leggi anche:

TWEET