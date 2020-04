Coronavirus, in Lombardia meno morti ma contagi in crescita: 199 vittime in 24 ore (ieri erano 243), +1.246 positivi (ieri +1.041)

Il bollettino del 18 aprile

Rimangono stabili i decessi da Coronavirus in Lombardia: oggi, 18 aprile, la regione più colpita d’Italia registra +199 nuove vittime in 24 ore, a fronte delle 243 di ieri. In totale i decessi da Covid ora sono 12.050. Rispetto a ieri ci sono stati +1.246 nuovi casi di positività (ieri erano +1.041), per un totale di 65.381 (ieri era 64.135).

I dati arrivano a fronte di 255.331 tamponi eseguiti (+11.818 nelle ultime 24 ore, ieri erano 243.513). Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è di 947 (-24 rispetto a ieri quando erano 971), i ricoverati sono 10.042 (-585 rispetto a ieri quando erano 10.627). Commentando i dati di oggi il vicepresidente della Regione, Fabrizio Sala ha dichiarato che «il numero dei decessi ci fa dire che siamo ancora in emergenza».

I dati nelle province

Questi i dati relativi ai casi Covid-19 nelle province lombarde:

Bergamo 10.629 (+39)

10.629 (+39) Brescia 11.758 (+191)

11.758 (+191) Como 2.439 (+154)

2.439 (+154) Cremona 5.407 (+94)

5.407 (+94) Lecco 2.030 (+25)

2.030 (+25) Lodi 2.714 (+36)

2.714 (+36) Monza e Brianza 4.042 (+67)

4.042 (+67) Milano 1.546 (+269)

1.546 (+269) Mantova 2.863 (+115)

2.863 (+115) Pavia 3.536 (+88)

3.536 (+88) Sondrio 937 (+71)

937 (+71) Varese 2.106 (+85)

La diretta Facebook

Il parere degli esperti:

Leggi anche: