“One World: Together at Home”, il mega concerto benefico per sostenere l’Oms nella lotta al Coronavirus

Elton John, Alicia Keys, Billie Eilish, Celine Dion, Camilla Cabello, James McAvoy e Pharell Williams; ma anche Jennifer Lopez, John Legend, Matthew McConaughey e il nostrano Andrea Bocelli. Sono solo alcune delle decine di artisti che nella notte tra oggi, 18 aprile, e domani si esibiranno per un gigantesco concerto in streaming: il “One World: #TogetherAtHome“. Sarà – com’è stato definito – «lo storico appuntamento» in cui protagonisti del mondo della musica, attori, lavoratori dello spettacolo si uniranno per la battaglia contro il Coronavirus, a sostegno dell’Organizzazione mondiale della sanità.

L’evento nasce per celebrare e sostenere gli operatori sanitari, ed è trasmesso per presentare esperienze reali di medici, infermieri e famiglie in tutto il mondo. Il denaro raccolto attraverso le donazioni di partner e sostenitori andrà direttamente a finire nel Fondo di risposta di solidarietà Covid-19 , lo speciale fondo per enti di beneficenza locali e regionali che forniscono cibo, alloggio e assistenza sanitaria a coloro che hanno più bisogno di aiuto. La trasmissione sarà presentata da Jimmy Fallon, star di The Tonight Show. Il testimone passerà poi a Jimmy Kimmel del Jimmy Kimmel Live e a Stephen Colbert di The Late Show.

Dalle ore 01.45 su Rai1, su Rai Radio2 e in streaming su RaiPlay, Ema Stokholma e Fabio Canino condurranno per l’Italia la cronaca dell’appuntamento. Lo streaming verrà trasmesso in onda su ABC, NBC, ViacomCBS Networks, iHeartMedia e Bell Media, beIN Media Group , MultiChoice Group eRTE. Ma anche su BBC One che trasmetterà in differita di un giorno, cioè domani 19 aprile.

«L’Organizzazione mondiale della sanità è impegnata a sconfiggere la pandemia di coronavirus con misure scientifiche e di sanità pubblica e a supportare gli operatori sanitari che sono in prima linea nella risposta», ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms. «Potremmo dover separarci fisicamente per un po’, ma possiamo ancora riunirci virtualmente per ascoltare musica eccezionale. Il concerto di “One World: Together At Home” rappresenta un potente spettacolo di solidarietà contro una minaccia comune».

Il programma è realizzato in collaborazione con Lady Gaga. Tra gli altri ospiti: Alanis Morissette, Billie Joe Armstrong dei Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, FINNEAS, Idris e Sabrina Elba, J Balvin, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan e Stevie Wonder.

