Coronavirus, tutte le notizie della notte: ancora 1433 morti negli Stati Uniti. Trump sospende l’immigrazione, ma loda chi riapre

Sono 2.477.426 le persone contagiate da Coronavirus nel mondo, i morti hanno superato i 170mila. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito, con 787.370 contagi, seguono Spagna (200.210) e Italia (181.228), secondo i dati John Hopkins University.

Altre 1.433 persone sono morte negli Usa per il Coronavirus nelle scorse 24 ore. I morti totali superano i 42mila, mentre sfiorano i 890mila le persone contagiate. Donald Trump ha deciso di sospendere l’immigrazione nel Paese. Il presidente ha annunciato su Twitter che sta per firmare un decreto per sospendere temporaneamente l’ingresso dei migranti. «Dobbiamo proteggere i posti di lavoro del nostro grande Paese alla luce dell’attacco di un nemico invisibile», ha scritto Trump.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!