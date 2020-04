Regno Unito, anche i pompieri cantano “Bella ciao”: la solidarietà ai colleghi italiani in tempi di emergenza Coronavirus – Il video

«Fratelli e sorelle del corpo italiano dei Vigili del fuoco. Questo è un breve messaggio dai pompieri e dagli operatori del Fire Brigades Union in Uk. La famiglia dei vigili del fuoco è una famiglia senza confini. E in questo periodo molto difficile vi inviamo con tutto il cuore, forza, amore e speranza e questa canzone». Comincia così il video di solidarietà inviato dal sindacato britannico dei vigili del fuoco, che conta circa 45mila membri, ai colleghi italiani in piena emergenza Coronavirus.

Il contesto è quello della pandemia globale dunque, il messaggio è di fratellanza tra chi fa lo stesso mestiere e affronta ogni giorno gli stessi problemi, anche se in città e Paesi diversi. La canzone invece è “Bella ciao”, una canzone «di rinascita e vicinanza», per citare il vigile del fuoco all’inizio del video.

