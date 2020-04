Coronavirus, Santelli firma l’ordinanza: in Calabria bar e ristoranti aperti con servizio ai tavoli all’esterno

Da giovedì in Calabria qualcosa cambia. Mentre l’Italia alle prese con il Coronavirus non è ancora uscita dalla fase uno, la governatrice Jole Santelli (Fi) firma un’ordinanza anticrisi per la ripresa delle attività. In aperto contrasto con l’attuale decreto del presidente del Consiglio Conte, Santelli brucia le tappe e passa direttamente oltre la fase due, durante la quale sarà consentito l’asporto di cibi e bevande. «Sarà consentita la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto», si legge nell’ordinanza firmata dalla presidente della Regione. Secondo il documento, queste attività potranno essere «riattivate presso gli esercizi che rispettano le misure minime anti-contagio e ferma restando la normativa di settore».

Ai punti 6 e 7:

Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile, in Calabria ci sono 753 “attualmente positivi” al Coronavirus e le vittime fin qui registrate sono 86, per un totale di 1.102 casi in totale di persone colpite dal Covid-19.

Il parere degli esperti:

Leggi anche: