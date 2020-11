Coronavirus, negli Usa Biden verso la nomina di esperti per un piano anti-Covid: «Sarà fondato sulla scienza». In Portogallo al via il coprifuoco

Usa

Nel suo discorso della vittoria, il futuro presidente Joe Biden ha affermato che si impegnerà con il massimo degli sforzi per combattere la pandemia da Coronavirus che negli Stati Uniti ha fatto registrare un bilancio drammatico di contagi e vittime. In particolare, Biden ha annunciato che già a partire da domani nominerà un gruppo di scienziati ed esperti come consiglieri della fase di transizione per rendere concreto il suo piano contro la pandemia che potrà attuare a partire dal 20 gennaio 2020, giorno del suo insediamento alla Casa Bianca. Il futuro presidente ha subito preso le distanze dalla gestione dell’emergenza sanitaria dell’ammministrazione Trump: «Il piano sarà fondato sulla scienza – ha evidenziato – e sarà costruito con compassione, empatia e premura», ha proseguito, assicurando che non rispamierà alcuno sforzo per mettere sotto controllo la crisi sanitaria.

Il premier ha deciso per il coprifuoco notturno e nei weekend dalle 13

Tra poche ore il Portogallo comincerà a imporre un coprifuoco notturno ai cittadini, nel tentativo di frenare l’ondata di nuovi contagi da Coronavirus registrata nel Paese. A dare notizia della decisione è stato lo stesso primo ministro Antonio Costa dopo un consiglio straordinario dei ministri. Sempre a partire da domani, nel Paese partirà lo stato di emergenza sanitaria. Per almeno due settimane il coprifuoco sarà notturno nei giorni feriali, e nei weekend – quando il rischio di assembramenti è superiore – comincerà già alle 13:00. Questo «divieto di circolazione sulle strade pubbliche – ha evidenziato il premier Costa – si applicherà nei 121 Comuni sottoposti da mercoledì a un nuovo confinamento e dove vive circa il 70% dei portoghesi».

