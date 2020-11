Biden difende l’Obamacare e promette: «Proteggerò la vostra assistenza sanitaria come proteggo la mia famiglia» – Il video

«La sanità non è un tema di parte, ma ideologi di estrema destra stanno cercando di strappare l’Affordable Care Act a oltre 20 milioni di americani». Joe Biden ha difeso la legge, meglio nota come Obamacare, mettendo in guardia dai rischi di abolirla nel bel mezzo della pandemia di Coronavirus, che ha colpito oltre 10 milioni di cittadini statunitensi. «Vi faccio una promessa», ha aggiunto il presidente-eletto, «indipendentemente dall’esito dei ricorsi promossi su questa legge dall’amministrazione Trump davanti alla Corte Suprema, farò di tutto per proteggere la vostra assistenza sanitaria come proteggo la famiglia».

