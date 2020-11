Luca Zaia pronto a sottoporsi subito al vaccino anti-Coronavirus. Quale? «Me lo farò shakerato» – Il video

Il governatore del Veneto è sicuro che in futuro, per viaggiare, servirà il passaporto sanitario: «Vedrete che ce lo chiederanno»

Luca Zaia colpisce ancora. Nella consueta conferenza stampa sull’epidemia da Coronavirus, il governatore del Veneto si è detto subito disponibile a vaccinarsi contro il Sars-CoV-2 non appena le prime dosi saranno disponibili, auspicabilmente a gennaio 2021. I cronisti, a quel punto, gli hanno chiesto se avesse già in mente un vaccino in particolare: tra i tanti attualmente in fase di sviluppo, ce n’è forse uno che preferisce? E il leghista ha risposto con una battuta: «Me li farò shakerati, cosa volete che vi dica?». Zaia si è poi sbilanciato in una previsione sul futuro: «Vedrete che quando i vaccini saranno disponibili, per viaggiare ci chiederanno il passaporto sanitario. Fate quello che volete, ma finirà così».

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

