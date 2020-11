Confermate le zone arancioni per Liguria, Basilicata e Umbria fino al 3 dicembre

Nella nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza arrivano i rinnovi per le misure restrittive sull’emergenza Coronavirus per la provincia autonoma di Bolzano, in zona rossa. Confermate invece le zone arancioni per Liguria, Basilicata e Umbria. La decisione del ministero ha validità fino al 3 dicembre, ma potrebbe subire ulteriori modifiche in base alle disposizioni dell’ultimo Dpcm del 3 novembre. Le ultime conferme si aggiungono a quelle già arrivate la scorsa settimana per le prime regioni messe in lockdown, cioè Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia e Calabria, oltre che per la Puglia in zona arancione.

La mappa delle regioni in zona rossa, arancione e gialla

