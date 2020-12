Conte: «Escludo l’obbligo di vaccinazione». E sulle tensioni nel governo: «Se verrà meno la fiducia andrò in Parlamento» – La diretta

«Siamo stati travolti per primi da questa pandemia di Coronavirus nel mondo occidentale, abbiamo subito prepotentemente la prima e, ora, la seconda ondata. Troppi decessi? Abbiamo la popolazione più anziana d’Europa, nel mondo siamo secondi al Giappone. Abbiamo una popolazione anziana con molte comorbilità». Così il premier Giuseppe Conte oggi, mercoledì 30 dicembre, nella conferenza stampa di fine anno organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa parlamentare che si svolge a Villa Madama a Roma.

Il Recovery plan

Il presidente del Consiglio dei ministri, entrando nel vivo della conferenza, ha spiegato che «il prossimo passaggio urgente sarà il Recovery plan, un’occasione storica» che sarà presentato, nelle migliori delle ipotesi, «a metà febbraio». «Però dobbiamo affrettarci, dobbiamo accelerare, non ho mai detto che va tutto bene», ha precisato. L’impegno di quei 209 miliardi di euro non deve «permetterci di galleggiare», dice il premier. E preannuncia alcuni investimenti: «Ci sarà l’alta velocità Salerno-Bari e la Palermo-Catania-Messina».

Vaccini

Sui vaccini ha spiegato che entro gennaio potrebbero arrivare anche quelli di Moderna: «Si attende l’ok di Ema a inizio gennaio. Io il vaccino lo farei subito ma rispetterò le priorità. Escluso che sarà obbligatorio». Sono già 22.730 gli operatori sanitari, tra medici e infermieri, che hanno dato la loro disponibilità per aiutare il governo in questa campagna vaccinale. Il primo impatto significativo del vaccino arriverà «solo a primavera inoltrata»: «Vaccineremo 10-15 milioni di cittadini non prima di aprile».

Rischio licenziamenti da marzo

Quello che più preoccupa il governo è la situazione economica del Paese, da marzo in poi quando potrebbero arrivare migliaia di licenziamenti, al termine dell’erogazione degli ammortizzatori sociali per le aziende in crisi: «Si tratta di uno scenario molto preoccupante perché fino a marzo ci sarà una cintura di protezione sociale, che è la Cassa Covid, che finora ha salvato 600mila lavoratori dal licenziamento. Il mercato del lavoro si preannuncia molto critico dopo marzo».

La scuola

Sulla scuola Conte ha auspicato il rientro in classe «a partire dal 7 gennaio con una didattica integrata, al 50 per cento in presenza», per le superiori. A proposito, invece, di crisi di governo e scontri con altre forze politiche, come Italia Viva, ha spiegato: «Nella scorsa legislatura non ho sfidato Salvini, ho evitato che una crisi di governo si consumasse nel chiuso di un appartamento o di un salotto, sarà sempre così fino a quando ci sarò io. Ci saranno sempre passaggi chiari, franchi dove tutti i cittadini potranno partecipare al dibattito pubblico». Gli ultimatum, invece, «non mi appartengono, non fanno parte del mio bagaglio culturale e politico. Io sono per il dialogo e il confronto. Al momento nessun avvio di campagna elettorale da parte mia».

La crisi di governo

«Se verrà meno la fiducia di una forza di maggioranza – dice – ci sarà un passaggio parlamentare dove tutti si assumeranno la propria responsabilità. E poi non voglio credere che in un momento del genere si arrivi a uno scenario simile. Sarebbe rischioso e insidioso per quel patrimonio di credibilità e fiducia che abbiamo costruito con l’impegno quotidiano». Lascia intendere che non c’è spazio per le polemiche: «Abbiamo rafforzato la nostra credibilità in Europa. Abbiamo restituito fiducia ai cittadini nella classe politica. Non ci possiamo permettere di galleggiare».

