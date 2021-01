Scuola, Veneto e Friuli si sfilano: superiori chiuse fino al 31 gennaio. La Campania rimanda la decisione al 18

Non accenna a dissolversi il polverone sollevatosi intorno alla riapertura della scuola. Prima delle festività natalizie, il governo dava per certo il rientro in classe il 7 gennaio per gli alunni delle superiori. Invece, con il primo weekend dell’anno, la certezza della riapertura è venuta meno. Giuseppe Conte insiste per il ritorno in classe, alcuni governatori ravvisano la mancanza delle condizioni di sicurezza, il Comitato tecnico scientifico si muove sul filo del rasoio tra pressioni politiche e ragioni della scienza. In questa situazione nebulosa, a farne le spese sono i dirigenti scolastici, i professori e gli studenti, ignari di cosa dovranno fare di qui a tre giorni.

«La cosa più importante – ha dichiarato Fabio Ciciliano, segretario del Cts, la mattina del 4 gennaio -, non è tanto riaprire le scuole ma cercare di tenerle aperte. Rischiare di riaprire le scuole e doverle poi richiudere tra una decina di giorni o tra due settimane. È una cosa che il Paese non si può permettere perché sarebbe la testimonianza provata del fatto che i numeri stanno tornando ad aumentare». Nell’attesa di una posizione ufficiale, alcune Regioni si stanno muovendo da sole ed emanando ordinanze valide sui propri territori.

Le ordinanze di Veneto e Friuli

È il caso del Veneto, dove il governatore Luca Zaia ha firmato un’ordinanza per tenere chiuse le scuole superiori fino al 31 gennaio. «Non ci sembra prudente – ha commentato la decisione – in questa situazione epidemiologica riaprire le scuole. Questo è ciò che dobbiamo fare per il bene della comunità oggi». Il presidente del Veneto ha anticipato che molti suoi omologhi delle altre Regioni «faranno un provvedimento simile». Zaia ha voluto precisare che la decisione non ha nulla a che vedere con il problema dei trasporti.

«La Regione – ha aggiunto Zaia per smarcarsi dalla querelle politica – può intervenire con ordinanze sul rischio sanitario, non è in contraddizione con le norme nazionali. Non mi sorprende che la ministra Azzolina si batta per la riapertura, perché è il ministro dell’Istruzione, ma in questo momento non è prudente. Quando abbiamo portato l’accordo delle Regioni sui protocolli per la riapertura non eravamo arrivati a questa situazione. La situazione sta degenerando – ha concluso – e bisogna rispondere con misure ad hoc».

Anche il Friuli Venezia Giulia, ha giocato di anticipo rispetto alle decisioni definitive dell’esecutivo. Il presidente, Massimiliano Fedriga, ha pronta «un’ordinanza che sposti dopo il 31 gennaio il rientro in classe dei ragazzi delle secondarie di secondo grado». Ad annunciarlo l’assessore regionale all’Istruzione Alessia Rosolen. Chiarendo, però, che «ci sono possibilità di intervenire da qui al 31 gennaio, a seconda di come la curva epidemiologica si modificherà nelle prossime settimane».

La mobilitazione campana

Le associazioni e i movimenti che ricadono sotto l’insegna No Dad, intanto, si stanno organizzando in Campania per opporsi all’eventualità che le scuole restino chiuse oltre il 7 gennaio. Si tratta di una protesta informatica: i comitati stanno invitando le famiglie a compiere un’azione di mail bombing, inviando mail in cui si chiede l’apertura delle scuole alla segreteria del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, e dell’assessore all’Istruzione, Lucia Fortini.

Intanto, dalla riunione dell’Unità di Crisi della Regione, è emersa chiara l’intenzione di mantenere le scuole superiori chiuse fino al 25 gennaio. Ipotesi che sarà confermata o meno a partire dal 18 gennaio. Potranno tornare l’11 gennaio, invece, gli alunni della scuola dell’infanzia e delle prime due classi della scuola primaria, esattamente come funzionava prima della pausa natalizia.

