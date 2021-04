Scontri davanti alla Camera per le riaperture, tra ambulanti e ristoratori senza mascherina spunta anche lo sciamano come a Capitol Hill

Scoppia la rabbia di commercianti e ristoratori davanti alla Camera durante la protesta per le chiusure delle attività commerciali confermate dall’ultimo decreto Covid. In centinaia si sono ammassati in piazza Montecitorio, in diversi anche senza mascherina. E non sono mancati momenti di alta tensione con la polizia, che a fatica ha cercato di contenere la folla mentre abbatteva le transenne. Diversi manifestanti erano anche senza mascherina. In piazza c’erano anche le bandiere di Italexit, il movimento anti-euro del senatore ex-M5s Gianluigi Paragone.

Tra la folla è apparso anche un uomo travestito come lo sciamano di QAnon, il personaggio dell’assalto a Capitol Hill che fece irruzione al Congresso americano lo scorso gennaio a Washington. Tra gli altri, in piazza è intervenuto anche il deputato di Forza Italia Vittorio Sgarbi che pochi giorni fa aveva postato un video in cui esclamava di «Conquistare il palazzo e ribellarsi».

