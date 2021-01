Lo sciamano QAnon è italoamericano? Jake Angeli potrebbe essere un nome d’arte collegato alla sua famiglia

Jake Angeli, lo sciamano QAnon simbolo dell’assalto al Campidoglio e recentemente arrestato, viene descritto come un italoamericano. Effettivamente quel cognome potrebbe trarre in inganno, ma non risulta che lo stesso si presenti come di origini italiane.

Il nome Jake Angeli potrebbe essere un nome d’arte, utilizzato anche nel portale Backstage.com per promuovere la sua attività di attore e artista. Lo stesso nome dalle presunte origini italiane viene riportato anche dai media locali dell’Arizona. Tuttavia circola un altro nome che ha fatto destare qualche dubbio, ma facciamo chiarezza.

Partiamo da un’intervista di BrieAnna J. Frank di AZCentral al QAnon:

Si presenta sempre come Jake Angeli, ma a far “traballare” le presunte origini itaiane è un canale Youtube su cui si presenta come Jacob Chansley.

Il canale Youtube risulta creato il 26 novembre 2009.

Jake, o Jacob, aveva un altro canale Youtube creato nel 2015 e chiamato Yellowstone Wolf AZ, ossia lo stesso nickname utilizzato per il suo account Facebook, ma entrambi questi due profili social risultano rimossi.

Il fatto che sia suo, nonostante la rimozione, è sostenuto dalla pubblicazione dei diversi video palesemente QAnon e la presenza del suo volto sulla copertina di uno di questi:

In un altro, pubblicato un mese fa e intitolato «Q Is NOT Anti-Semitic», lo troviamo ritratto sulla copertina vestito da sciamano:

Attualmente il canale Youtube risulta rimosso con la seguente motivazione: «Questo account è stato chiuso a causa di ripetute o gravi violazioni della norma di YouTube che vieta i contenuti pubblicati allo scopo di molestare, vessare o minacciare altre persone».

Facendo un passo indietro, il nome Jacob Chansley è presente nel suo profilo del sito Backstage.com alla voce “Manager”:

In un’intervista rilasciataa Walter Masterson, pubblicata su Youtube, lo sciamano QAnon viene presentato come Jacob Chansley aka Jake Angeli.

Se si chiama Jacob Chansley, a cosa fa riferimento la «A» nel profilo di Backstage.com? A far luce sul nome completo è un articolo del 7 gennaio 2021 di AZCentral: Jacob Anthony Angeli Chansley. Il cognome Angeli è quello della madre, informazione utile a sostegno dell’origine italiana, mentre il cognome Chansley sarebbe quello del patrigno, che non lo aveva adottato da piccolo, ottenuto a seguito di una richiesta di cambio nome presentata nel 2005.

Court records show Angeli petitioned to have his name legally changed to Jacob Anthony Angeli Chansley in 2005. In the court petition, he wrote, “I want my last name to be that of my step-father, my dad. I was not legally adopted by my step-father while a minor.” He said Angeli was his mother’s last name.