I grandi elettori convocati per le 15 alle urne di Montecitorio esprimeranno la loro preferenza. 672 i voti necessari per il quorum

Il primo scrutinio per eleggere il prossimo presidente della Repubblica è cominciato. I 1.009 grandi elettori si alternano alle urne di Montecitorio per provare a trovare l’intesa su un nome di maggioranza. Il quorum da raggiungere dei 2/3 corrisponde a 672 voti. Un numero che tiene conto della morte del deputato Fasano, sostituito a partire da mercoledì da Rossella Sessa (Fi). A mancare per ora è un accordo condiviso e, dunque, si è in una fase di stallo. Nessun partito gode di abbastanza numeri per eleggere il prossimo inquilino del Quirinale. È per questo che i principali leader dei partiti, nelle ultime ore, hanno dato indicazioni di votare scheda bianca. Mentre si guadagna tempo per trovare un accordo, la partita è ancora più che aperta.

Salvini incontra Meloni, poi colloquio con Letta e Conte

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il leader della Lega Matteo Salvini, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, e il leader del Partito Democratico Enrico Letta, durante l’assemblea annuale di Confesercenti, Roma, 16 novembre 2021

Dopo l’incontro con il premier Draghi, in questi minuti, nei locali della Camera dei Deputati, è in corso un confronto tra il segretario della Lega Matteo Salvini e la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che in mattinata ha annunciato che FdI ha aggiunto il nome di Carlo Nordio tra i nomi da considerare “quirinabili” per la coalizione di centrodestra. Nel tardo pomeriggio, è previsto l’incontro invece l’incontro tra il segretario del Carroccio e quello del Pd, Enrico Letta. All’incontro parteciperà anche il leader del M5s, Giuseppe Conte. Nella giornata di ieri, Salvini aveva rinnovato «a tutti l’invito a incontrarci», chiedendo al centrosinistra «di porre veti incrociati, né di dire “No” a qualsiasi proposta che arrivi dal centrodestra».

Draghi ha incontrato Salvini in mattinata

ANSA | Il leader della Lega, Matteo Salvini e il presidente Mario Draghi

Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, il presidente Mario Draghi questa mattina ha incontrato il leader della Lega, Matteo Salvini. I contenuti del colloquio non sono stati resi noti. Al contempo, fonti di Palazzo Chigi interpellate sull’incontro tra il premier e il segretario del Carroccio hanno risposto con un «no comment».

Liliana Segre: «Non voto scheda bianca»

«A me le bianche non piacciono». A dirlo è la senatrice a vita Liliana Segre, interpellata dai cronisti all’esterno di Montecitorio, poco prima dell’inizio del voto per l’elezione del prossimo Capo dello Stato. La senatrice Segre ha infatti dichiarato che sin dalla prima chiama ha intenzione di indicare un nome perché «votare bianca vorrebbe dire lasciar decidere gli altri».

Nella foto: elaborazione grafica di Vincenzo Monaco

