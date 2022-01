Quirinale, Casini favoritissimo, si chiude in casa. Ma Salvini: «Non è di centrodestra» – La diretta

8.48 – Salvini ferma Casini?

Mentre inizia il vertice del centrodestra Matteo Salvini si ferma a parlare con i giornalisti della candidatura di Casini. E sembra allontanarla: «Leggo tanti nomi interessanti ma che non sono di centrodestra», esordisce. Poi, proprio su Casini: «È una proposta del centrosinistra, è stato eletto con il Pd». E quando gli ricordano che è stato eletto anche con il centrodestra risponde: «Appunto». Infine due parole sulla trattativa: «Gli altri leader li sento tutti i giorni, è il mio lavoro. Porto proposte, abbiamo nomi di assoluto livello, non penso che il centrodestra che rappresenta decine di milioni di italiani debba dimostrare qualcosa e che solo a sinistra ci siano profili morali e istituzionali».

8.00 – Il borsino di Open

Il borsino di Open per il Quirinale di oggi vede in fortissima crescita le quotazioni di Pier Ferdinando Casini (55 per cento). Subito dopo c’è Mario Draghi (25 per cento) mentre Elisabetta Belloni è al 15 per cento. Chiude la classifica il professor Sabino Cassese (5 per cento). Come abbiamo raccontato nel retroscena di Open, Forza Italia si sta compattando sul nome dell’ex presidente della Camera, mentre l’attuale premier rimane la carta di riserva. Oggi però la quarta votazione andrà ancora una volta buca mentre in 24 ore potrebbe cambiare tutto. Intanto Matteo Salvini è arrivato alla Camera: è iniziato il vertice del centrodestra. Alle 9 ci sarà una riunione di Italia Viva. Alle 10,20 quella del M5s.

Intanto proprio Casini ha deciso di farsi sentire: «A questo punto, dal punto di vista istituzionale, io sono un soggetto passivo e non attivo. Sto a casa con le mie figlie. Ho deciso di non parlare più, di non mandare messaggi, di non fare più niente», ha detto intercettato al telefono da Repubblica nella tarda serata di ieri. «Dovete capire che in questo momento, una parola è poca e due sono troppe – ha aggiunto l’ex presidente della Camera – e comunque a questo punto non so più niente. E soprattutto non voglio sapere più niente. Si vedrà».

