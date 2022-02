Crisi Ucraina, morto un soldato nel Donbass. Si spara a est, civili in fuga verso la Russia

Profughi delle aree separatiste in arrivo in massa in Russia. Oggi a Monaco di Baviera il presidente ucraino Zelensky. Domenica telefonata Putin-Macron

L’Ucraina denuncia la morte di uno dei suoi militari in scontri con le milizie filorusse lungo la linea di contatto nell’est del Paese. Il militare sarebbe morto, dice l’esercito, ferito da schegge dopo un attacco dell’artiglieria pesante, intorno alle 9 ora locale. «Le Forze Armate ucraine manifestano sentite condoglianze ai parenti e agli amici del defunto», si legge in una nota pubblicata da Ukrinform.

Aumentano le violazioni del cessate il fuoco

I separatisti filorussi e le forze armate ucraine si stanno accusando a vicenda di gravi violazioni del cessate il fuoco nell’Ucraina orientale, mentre crescono le paure per un’invasione russa. L’esercito ucraino parla di 66 colpi di mortaio, calibro 82 e 110 mm, fino alle 7 del mattino nelle città del fronte: si tratta di numeri particolarmente alti. I militari ucraini sostengono in una nota di «controllare la situazione» e «continuare la loro missione per respingere l’aggressione armata della Russia». Come sempre nel Donbass, Mosca nega alcun coinvolgimento formale nel conflitto, che definisce guerra civile interna all’Ucraina. Da otto anni però l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) sottolinea la regolarità dell’arrivo di armi dalla Russia. La regione separatista filorussa di Donetsk accusa Kiev di voler riprendere l’area e descrive la situazione come «critica» annunciando una «mobilitazione generale» insieme alla vicina regione di Lugansk. Gli osservatori dell’Osce testimoniano oggi di un “aumento drammatico” delle violazioni del cessate il fuoco: solo venerdì sarebbero state quasi 900. Sull’altro fronte, in qualità di osservatori delle manovre militari bielorusse-russe – dice il servizio stampa del ministero della Difesa a Minsk, ci sono anche rappresentanti delle forze armate di Lettonia e Lituania in Bielorussia.

La diplomazia e l’agenda di Monaco

Intanto il Cremlino conferma che domenica 20 febbraio il presidente russo Vladimir Putin avrà una conversazione telefonica con il suo omologo francese Emmanuel Macron. Anche l’Eliseo aveva annunciato ieri il colloquio, per – si spiega – «evitare il peggio» in Ucraina. Macron oggi, sabato 19 febbraio, incontrerà anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Quest’ultimo oggi è atteso a Monaco di Baviera per prendere parte alla conferenza sulla sicurezza, ma sarà di ritorno a Kiev i giornata, spiega l’ufficio presidenziale ucraino. Zelensky, si spiega ancora, farà tutti gli incontri previsti a margine della conferenza di Monaco, a cui prende parte anche il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio: qui la posizione di Kiev dovrebbe essere «illustrata sufficientemente in modo che le questioni legate all’Ucraina siano decise con l’Ucraina». Il presidente ucraino incontrerà a Monaco il premier britannico Boris Johnson, la vicepresidente americana Kamala Harris e il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Rifugiati del Donbass in Russia

Nel frattempo il primo treno con più di mille rifugiati del Donbass è arrivato nella regione russa di Rostov, al confine con l’Ucraina. Ne danno notizia le ferrovie del Caucaso del nord, citate da Interfax. Dal governatore della regione, Vasilij Golubev, è arrivato in queste ore un appello a Putin e la richiesta di fornire assistenza di emergenza all’area proprio a causa dell’ingente afflusso di rifugiati dal Donbass, spiega il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, secondo quanto scrive l’agenzia Nova. «Putin ha parlato al telefono con il ministro ad interim per le situazioni di emergenza, Alexander Chupriyan, e gli ha ordinato di volare urgentemente nella regione di Rostov», dice Peskov. Verranno creati alloggi e forniti pasti caldi e cure mediche, assicura. I leader delle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, adducendo come ragione presunti piani dell’esercito ucraino di invadere i loro territori, hanno infatti annunciato l’evacuazione dei residenti in Russia. Evacuazione che è già cominciata e che è partita dai bambini degli orfanotrofi della città.

