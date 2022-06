Ucraina, la Cina: «Non stiamo aiutando Mosca». Kim Jong-Un: pieno sostegno a Putin – Il live blog

Nel 109esimo giorno della guerra in Ucraina infuria la battaglia per Severodonetsk: Kiev è riuscita a mantenere il controllo dell’area industriale e dell’impianto chimico Azot mentre è cominciata l’evacuazione dei civili. A sud-ovest della cittadina le forze russe sparano colpi di mortaio su numerosi insediamenti. Intanto Sholz, Draghi e Macron programmano una visita per incontrare il presidente dell’Ucraina Zelensky. E la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affermato che il parere della Commissione UE sulla richiesta dell’Ucraina di aderire all’Unione europea sarà pronto nella prossima settimana. Mentre Vladimir Putin ha ricevuto l’appoggio di Kim Jong-Un, leader della Corea del Nord e la Cina ha ribadito di non aver aiutato la Russia con le armi per la guerra in Ucraina.

9.00 – Kiev: respinti gli assalti russi nel Donbass

Lo stato maggiore dell’esercito ucraino ha fatto sapere che i russi stanno effettuando assalti «senza successo» a Sevierdonetsk nel Donbass, sottolineando che i soldati ucraini hanno anche respinto l’esercito di Mosca vicino a Vrubivka, Mykolaiv e Vassylivka. Secondo il governatore di Lugansk, Serhiy Haidai, la situazione rimane molto difficile nel villaggio di Toshkivka, alla periferia nord-occidentale di Severdonetsk; ma le forze ucraine hanno bloccato con successo l’avanzata russa vicino a Popasna.

8.00 – Cina: non stiamo aiutando Putin

Il governo di Pechino è contrario alla fornitura di armi alla Russia contro l’Ucraina e la Cina non ha mai fornito alcun supporto materiale a Mosca durante l’attuale crisi: lo ha assicurato il ministro della Difesa Wei Fenghe durante il vertice sulla sicurezza Shangri-La Dialogue, a Singapore. Wei, che ha pronunciato parole minacciose su Taiwan, ha ricordato che la Cina ha sostenuto i colloqui di pace e si è opposta a «fornire armi, esercitando la massima pressione. Qual è la causa principale di questa crisi? Chi è la mente dietro questo? Chi perde di più? E chi può guadagnare di più? Chi sta promuovendo la pace e chi sta aggiungendo benzina sul fuoco? Penso che tutti conosciamo le risposte a queste domande», ha aggiunto poi.

7.00 – Gli Usa: i russi meritano di vivere senza repressione

I russi, come le persone in tutto il mondo, «meritano di vivere senza repressione e di poter esercitare i loro diritti umani e le libertà fondamentali senza timore di ritorsioni». Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in occasione della festa nazionale della Federazione russa. «Purtroppo, questa non è la realtà nella Russia di oggi», si legge nella nota diffusa dal Dipartimento di Stato. «Il governo russo sta tentando di tenere i suoi cittadini all’oscuro delle atrocità che sta commettendo contro il popolo ucraino» e «la guerra del Cremlino ha lasciato la Russia isolata a livello internazionale e sta derubando i cittadini russi della possibilità di costruire un futuro migliore in armonia con i loro vicini».

6.00 – Kim sta con Putin: pieno sostegno

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha ribadito il pieno sostegno al presidente russo Vladimir Putin, a dispetto della condanna internazionale per la sua invasione ai danni dell’Ucraina. Il popolo russo ha «ottenuto grandi successi nel portare a termine la giusta causa di difesa della dignità e della sicurezza del proprio Paese, affrontando ogni sorta di sfide e difficoltà – ha affermato Kim in un messaggio a Putin per il Russia Day, nel resoconto dell’agenzia ufficiale Kcna -. Il popolo coreano offre loro pieno sostegno e incoraggiamento». L’apparente riferimento di Kim all’attacco non provocato contro l’Ucraina come una «giusta causa» a tutela della per difendere la sicurezza della Russia è l’ultimo segnale che rimarca gli stretti legami bilaterali tra i due Paesi. Nel 2019, Kim e Putin tennero il loro primo vertice bilaterale nella città di Vladivostok, nell’Estremo Oriente russo.

