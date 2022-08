Carlo Cottarelli si candida con Pd e +Europa. Letta: «Perfetta sintesi del nostro lavoro»

Carlo Cottarelli ha accettato di candidarsi con Pd e +Europa. Ad annunciarlo è stato Enrico Letta in una conferenza stampa congiunta con Emma Bonino. L’economista rappresenta, per il segretario del Partito democratico, la «perfetta sintesi» del lavoro e dell’accordo tra i due partiti. Cottarelli sarà «candidato sia collegio uninominale sia nella parte proporzionale», come capolista del Pd in un collegio, e Letta promette che la sua sarà una «candidatura molto visibile». La candidatura di Cottarelli, ha aggiunto il segretario dem, anticipa la chiusura delle liste che dovrebbe avvenire entro ferragosto «per poi essere operativi sul territorio». Già commissario alla spending review voluto proprio da Letta nel 2013 e osservatore dell’esperimento delle Agorà democratiche, il suo nome era comparso come possibile candidato anche in Lombardia in un’eventuale alleanza proposta dal segretario di Azione Carlo Calenda con il Pd. Durante la conferenza stampa, Letta ha anche commentato le mosse della presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Secondo il segretario del Pd, starebbe «cercando di cambiare immagine» ricordando il discorso che fece in Spagna per Vox e chiedendo se condivide la posizione sulla flat tax di Salvini e Berlusconi. «Non ho sentito la sua posizione», ha commentato Letta, «e soprattutto, condivide la cifra che indica Salvini o quella che indica Berlusconi?».

«È stato per me naturale accettare l’offerta che mi veniva da Pd e +Europa», ha detto durante la conferenza stampa Cottarelli che ha poi sottolineato come non sia stato possibile «portare avanti un percorso con Azione». Anche Calenda, quindi, sebbene ormai fuori dalla coalizione, approva la scelta dell’economista di scendere in campo: «Sarà una cosa positiva per il Paese. Indipendentemente da chi lo candida».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: