Sanremo 2023, il bacio dello scandalo, Tananai per l’Ucraina, le lacrime di Madame: cosa è successo durante la finale

Colpi di scena, pianti e tanta musica. L’ultima serata del festival ha stupito tranne che per la vittoria

Una serata di colpi di scena tranne che per la vittoria. Marco Mengoni ha infatti vinto la 73esima edizione del Festival confermando pronostici e classifiche. Ma previsioni a parte, la puntata finale di Sanremo 2023 ha tenuti incollati gli spettatori fin dalle prime esibizioni. Amadeus e Gianni Morandi hanno accolto di nuovo sul palco dell’Ariston Chiara Ferragni, già presente nella prima serata e co-conduttrice anche nell’ultima tappa della kermesse. Prima ancora dell’atteso messaggio di Volodymyr Zelensky, è stato Tananai a parlare di Ucraina. Dopo la sua esibizione il giovane cantante ha omaggiato i protagonisti di Tango, il brano con cui è in gara. Il racconto di due ragazzi ucraini divisi dalla guerra è arrivato al pubblico in maniera ancora più esplicita dopo che l’artista ha pronunciato i loro nomi ringraziandoli da uno dei palchi più importanti d’Italia.

I Depeche Mode fanno di nuovo storia all’Ariston

Gli ospiti internazionali della finale sono gli attesissimi Depeche Mode: il gruppo britannico arriva in teatro prima regalando al Festival l’esibizione in anteprima mondiale del nuovo singolo Ghosts Again. Dave Gahan e Martin Gore hanno salutato il teatro esibendosi con un pezzo dal tema delicato, la vita dopo la morte. Poi la celebre Personal Jesus, brano che ha fatto la storia del rock e che ha impreziosito la parte musicale della finale sanremese.

Gino Paoli, tra tradimenti svelati e successi senza tempo

Anche nell’ultima serata il revival è stato uno dei momenti più intensi e divertenti: stavolta è stato Gino Paoli a emozionare con i suoi più grandi successi. Dal Il cielo in una stanza a Sapore di sale, l’artista si è esibito accompagnato dal pianoforte. Poi il siparietto con Amadeus e Morandi su gossip di tradimenti e coppie scoppiate.

È passione tra Rosa Chemical e Fedez

Tra le esibizioni più libere di tutta la serata quella di Rosa Chemical: durante la sua Made in Italy è sceso dal palco raggiungendo Fedez in prima fila. Dopo aver simulato un atto sessuale con il rapper, ha concluso il suo brano per poi regalare uno dei momenti più chiacchierati del festival, quello del bacio appassionato tra lui e il cantante.

Achille Lauro ormai in convento

Da piazza Colombo Achille Lauro si esibisce con un medley dei suoi brani più famosi. Ma Rolls Royce, Me ne frego, Bam Bam Twist e Domenica non ce la fanno: dopo lo show di Rosa Chemical, la trasgressione di Lauro sembra essere ormai un lontano ricordo. «A confronto è Cristina d’Avena», scherza in collegamento in diretta su Instagram Fiorello con Ama.

Il pianto liberatorio di Madame

In una finale emozionante (quasi) dall’inizio alla fine, il pianto più applaudito è stato quello di Madame. Dopo le polemiche che l’hanno vista protagonista tra vaccinazioni e Green pass, la cantante si gode il calore del pubblico e chiede di poter ringraziare il direttore artistico per il sostegno. «Un Sanremo difficilissimo», spiega in lacrime. L’abbraccio del conduttore la avvolge.

Il messaggio di Zelensky dal palco dell’Ariston

Uno dei momenti più attesi e contestati allo stesso tempo. A tarda serata il direttore artistico del Festival ha pronunciato la lettera del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il silenzio dell’Ariston ha accompagnato tutta la lettura: «L’Ucraina vincerà, ringrazio il popolo italiano per rendere un po più vicina questa vittoria», una delle parti del messaggio. Poi l’invito da parte del presidente al vincitore della kermesse: «Anche lui a Kiev nel giorno della nostra vittoria».

